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Михалков отказался снимать кино о Донбассе: не чувствую зрелости

1:06
Кино » Российское кино

Режиссёр Никита Михалков на творческом вечере в Москве заявил, что лично не возьмётся за создание фильма о событиях в Донбассе, однако активно поощряет такие инициативы среди студентов своей Академии кинематографического и театрального искусства.

Никита Михалков
Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Михалков

Отвечая на вопрос РИА Новости, мэтр признался, что не чувствует внутренней зрелости, чтобы исследовать столь масштабную тему. Он пояснил, что необходимо более глубоко понимать контекст.

При этом Михалков подчеркнул, что поддерживает молодых кинематографистов, исследующих тему.

"Мои ученики уже сняли несколько работ о Донбассе и продолжают съёмки. Я всячески одобряю их смелость и вовлечённость", — добавил режиссёр.

Студенты Академии Михалкова отправились в зону боевых действий для сбора материала и работы над проектами. Их фильмы, по словам наставника, станут "важным вкладом в осмысление современной истории".

Ранее мы написали, что Саша Бортич намекнула на новый роман с коллегой.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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