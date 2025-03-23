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Решительный шаг: вот что сделал Тимоти Шаламе ради отношений с Кайли Дженнер

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Кино

Когда у Тимоти Шаламе начался роман с Кайли Дженнер, не все друзья актёра положительно это восприняли. Более того, они пытались убедить звезду "Дюны", что ему стоит оборвать эти отношения, которые, по их мнению, могут испортить его репутацию, но он твёрдо знал, чего он хочет, и ему не были нужны чьи-то советы.

Красные розы
Фото: unsplash.com by Alina Sofia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красные розы

По словам собеседника Daily Mail, Шаламе с самого начала был настроен серьёзно. Актёру не понравилось вмешательство в его личную жизнь, и он разорвал отношения, но не с возлюбленной, как советовали друзья, а с самими друзьями.

"Он с самого начала знал, что это не просто интрижка с Кайли. Он не только решил не слушать своих друзей, но и разорвать все связи с ними", — сказал источник.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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