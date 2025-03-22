Умерла Лариса Голубкина: какой след оставила звезда Гусарской баллады в искусстве и как жила в последние годы

1:35 Your browser does not support the audio element. Кино

22 марта ушла из жизни знаменитая актриса Лариса Голубкина. Об этой утрате сообщил Андрей Малахов в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свечи

"Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина…" — написал телеведущий.

Уже много лет Голубкина страдала от тяжёлой болезни и пыталась с ней бороться, но в последние годы врачи поняли, что уже ни ничего не могут сделать. Лариса Ивановна не могла ходить и что-то делать без посторонней помощи, и она была вынуждена и днём и ночью находиться рядом с сиделками.

В кино у Голубкиной было не так много ролей, но все они стали яркими и запоминающимися, особенно роль в "Гусарской балладе", где она сыграла девушку, переодевшуюся в мужской костюм и отправившуюся на войну с Наполеоном. Также она снялась в "Дайте жалобную книгу", "Трое в лодке, не считая собаки", "Сказке о царе Салтане" и других фильмах. В театре актриса сыграла гораздо больше ролей, в том числе ту же Шурочку из "Гусарской баллады".

Помимо кино и театра, Голубкина выступала на концертах. Она была женой Андрея Миронова. Несмотря на то что актриса не сразу ответила согласием на его предложение, их брак стал крепким и счастливым. Они жили душа в душу и радовались каждому дню, несмотря на болезнь Миронова, с которой Голубкина помогала ему бороться.

Уточнения

Лари́са Ива́новна Голу́бкина (9 марта 1940, Москва — 22 марта 2025) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР (1991).

