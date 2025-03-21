Ушёл из жизни самый высокий человек Америки: Джордж Белл не дожил до 68-летия

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Умер Джордж Белл, самый высокий человек в США и актёр "Американской истории ужасов". Как сообщает EADaily, его уход шокировал поклонников.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Проклятие

Самый высокий человек Америки, известный по фильмам из серии "Американской истории ужасов" Джордж Белл ушёл из жизни на 68-м году жизни.

Белл скончался в своём особняке в Северной Каролине. О причине и дате смерти Белла пока не сообщается.

Джордж Белл появился на свет в 1957 году. К чётвертому классу школы он стал резко расти.

В Книгу рекордов Гиннесса он попал как самый высокий человек Америки, его рост составлял 2 метра и 33 сантимента. (233,68 см).

Белл снимался в кино с 1984 года. Ему доверяли роли инопланетных пришельцев. Позже Белл получил роли в "Американской истории ужасов" и "Фрикшоу".

В период с 2000 по 2014 год он был помощником шерифа штата Вирджиния.

Уточнения

«Америка́нская исто́рия у́жасов: Оте́ль» (англ. American Horror Story: Hotel) — пятый сезон телесериала «Американская история ужасов», транслировавшийся на канале FX с 7 октября 2015 по 13 января 2016 года.



