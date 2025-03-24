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Умерла, но не забыта: секретные архивы Лени Рифеншталь раскрывают правду

1:14
Кино

Впервые раскрыты частные архивы Лени Рифеншталь: 700 коробок с дневниками, письмами и неизвестными видео. Что скрывала любимица Адольфа Гитлера?

Киноплёнка
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Киноплёнка

В 2003 году на 101 году жизни скончалась печально известная немецкая кинорежиссёр Лени Рифеншталь, целеустремленная, жестокая, самовлюбленная личность, которая с самого начала определила свое призвание.

Она создавала художественное произведение с помощью уловок, лжи, истерии, ролевых игр. Она была уверена, что моральных проблем нет, равно как и эмоций.

Наследие режиссёра рассекречено. В нём сотни книг, почти 45 тысяч статей, эссе, исследований и некоторых документальных фильмов с её интервью.

Частные архивы кинодеятеля включают также коробки со сценариями, киноплёнку, переписки, дневники, заметки, множества фотографий, газет и телевизионных передач, сотни часов домашнего видео и различные предметы.

Обсуждение наследия Рифеншталь это обвинительный акт и очная ставка одновременно.

Уточнения

Ле́ни Ри́феншталь (нем. Leni Riefenstahl, полное имя Хеле́на Бе́рта Ама́лия Ри́феншталь, нем. Helene Berta Amalie Riefenstahl; 22 августа 1902, Берлин — 8 сентября 2003, Пёккинг) — немецкая кинорежиссёр и фотограф, а также актриса и танцовщица.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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