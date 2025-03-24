Умерла, но не забыта: секретные архивы Лени Рифеншталь раскрывают правду

Впервые раскрыты частные архивы Лени Рифеншталь: 700 коробок с дневниками, письмами и неизвестными видео. Что скрывала любимица Адольфа Гитлера?
В 2003 году на 101 году жизни скончалась печально известная немецкая кинорежиссёр Лени Рифеншталь, целеустремленная, жестокая, самовлюбленная личность, которая с самого начала определила свое призвание.
Она создавала художественное произведение с помощью уловок, лжи, истерии, ролевых игр. Она была уверена, что моральных проблем нет, равно как и эмоций.
Наследие режиссёра рассекречено. В нём сотни книг, почти 45 тысяч статей, эссе, исследований и некоторых документальных фильмов с её интервью.
Частные архивы кинодеятеля включают также коробки со сценариями, киноплёнку, переписки, дневники, заметки, множества фотографий, газет и телевизионных передач, сотни часов домашнего видео и различные предметы.
Обсуждение наследия Рифеншталь это обвинительный акт и очная ставка одновременно.
Ле́ни Ри́феншталь (нем. Leni Riefenstahl, полное имя Хеле́на Бе́рта Ама́лия Ри́феншталь, нем. Helene Berta Amalie Riefenstahl; 22 августа 1902, Берлин — 8 сентября 2003, Пёккинг) — немецкая кинорежиссёр и фотограф, а также актриса и танцовщица.
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