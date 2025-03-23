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Секретный список Киану Ривза: эти 6 боевиков потрясли звезду до глубины души

1:52
Кино

Киану Ривз назвал 6 лучших, по его мнению, боевиков всех времён и народов. Сам актёр постоянно воюет и дерётся на экране, поэтому он может рассуждать о других фильмах этого жанра, в котором он хорошо разбирается.

Киану Ривз
Фото: flickr.com by Governo do Estado de São Paulo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Киану Ривз

В списке Ривза, сыгравшего Джона Уика и Нео, есть пять классических фильмов, а также ещё одна довольно недооценённая работа, в которой снялся он сам.

Актёр рассказал журналу Esquire, что его коллега по фильму "Матрица" Кэрри-Энн Мосс, которая ранее просила Ривза дать советы о том, какие фильмы смотреть с ребёнком, также внесла свой вклад в топ-лист.

Итак, вот шесть фаворитов Киану в хронологическом порядке по выходу на экран:

  • "Семь самураев" (Акира Куросава, 1954);
  • "Роллербол" (Норман Джуисон, 1975);
  • "Безумный Макс 2: Воин дороги" (Джордж Миллер, 1981);
  • "Никита" (Люк Бессон, 1990);
  • "Леон" (Люк Бессон, 1994);
  • "Плохая партия" (Ана Лили Амирпур, 2016).

В малоизвестном, но сумасшедшем фильме "Плохая партия" действие происходит в антиутопическом мире, где живёт молодая женщина Арлен (Сьюки Уотерхаус), которую изгоняют из общества в пустынную местность. Она должен выжить в одиночку. Её единственный шанс сбежать — добраться до места под названием "Зона комфорта", которым правит герой Киану Ривза. Здесь экономика управляется тем, что человек производит галлюциногенные препараты для людей.

Актёрский состав впечатляет, в титрах также фигурируют имена Джима Керри, Джейсона Момоа, Джованни Рибизи и Диего Луны.

Уточнения

Киа́ну Чарльз Ривз (англ. Keanu Charles Reeves, [kiˈɑːnuː]; род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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