Секретный список Киану Ривза: эти 6 боевиков потрясли звезду до глубины души

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Киану Ривз назвал 6 лучших, по его мнению, боевиков всех времён и народов. Сам актёр постоянно воюет и дерётся на экране, поэтому он может рассуждать о других фильмах этого жанра, в котором он хорошо разбирается.

Фото: flickr.com by Governo do Estado de São Paulo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Киану Ривз

В списке Ривза, сыгравшего Джона Уика и Нео, есть пять классических фильмов, а также ещё одна довольно недооценённая работа, в которой снялся он сам.

Актёр рассказал журналу Esquire, что его коллега по фильму "Матрица" Кэрри-Энн Мосс, которая ранее просила Ривза дать советы о том, какие фильмы смотреть с ребёнком, также внесла свой вклад в топ-лист.

Итак, вот шесть фаворитов Киану в хронологическом порядке по выходу на экран:

"Семь самураев" ( Акира Куросава , 1954);

, 1954); "Роллербол" ( Норман Джуисон , 1975);

, 1975); "Безумный Макс 2: Воин дороги" ( Джордж Миллер , 1981);

, 1981); "Никита" ( Люк Бессон , 1990);

, 1990); "Леон" (Люк Бессон , 1994);

, 1994); "Плохая партия" (Ана Лили Амирпур, 2016).

В малоизвестном, но сумасшедшем фильме "Плохая партия" действие происходит в антиутопическом мире, где живёт молодая женщина Арлен (Сьюки Уотерхаус), которую изгоняют из общества в пустынную местность. Она должен выжить в одиночку. Её единственный шанс сбежать — добраться до места под названием "Зона комфорта", которым правит герой Киану Ривза. Здесь экономика управляется тем, что человек производит галлюциногенные препараты для людей.

Актёрский состав впечатляет, в титрах также фигурируют имена Джима Керри, Джейсона Момоа, Джованни Рибизи и Диего Луны.

Уточнения

Киа́ну Чарльз Ривз (англ. Keanu Charles Reeves, [kiˈɑːnuː]; род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист).

