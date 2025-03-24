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Новый хит Netflix Электрическое государство: почему фильм смотрят, не отрываясь

1:31
Кино

Фильм Netflix "Электрическое государство" стал самым просматриваемым в мире. Мишель и робот Космо ищут пропавшего брата в ретро-футуристическом мире.

Робот
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Baer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Робот

Фильм, который обошелся Netflix более чем в 300 миллионов, стал самым просматриваемым в мире.

Новый боевик, приключенческий и научно-фантастический фильм "Электрическое государство" с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом в главных ролях уже завоевал всех подписчиков Netflix.

Фильм переносит нас в альтернативную реальность, где 1990-е встречаются в ретро-футуристической обстановке, полной передовых технологий и сознательных роботов, сосуществующих с людьми. В центре этого путешествия Мишель, подросток-сирота, которая научилась выживать самостоятельно в мире, где машины и остатки славного прошлого стали частью разлагающегося ландшафта Америки в "Электрическом штате".

Её распорядок дня полностью меняется, когда неожиданно появляется Космо, маленький и загадочный робот, который имеет особую связь с Кристофером, её младшим братом, которого все считали мертвым.

Убежденная, что за этим стоит нечто большее, Мишель отправляется в опасное путешествие по американскому Западу, решив раскрыть правду о Кристофере.

Рядом с Мишель находится Герман, робот с саркастичным характером, который в "Электрическом государстве" смотрит на всё с долей скептицизма и едкого юмора.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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