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Познер объяснил, почему нельзя запрещать турецкие сериалы в России: примитивный подход

1:12
Кино » Зарубежное кино

Журналист Владимир Познер резко раскритиковал инициативу об ограничении показа турецких сериалов в России, назвав подобные предложения "недальновидными".

Владимир Познер
Фото: youtube.com by канал Forbes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Познер

В интервью NEWS.ru телеведущий подчеркнул, что запреты лишь усиливают интерес к запрещённому контенту, ссылаясь на исторический опыт.

"Это примитивный подход, который даёт обратный эффект. Запретное всегда манит — это аксиома, но некоторые предпочитают её игнорировать", — заметил он.

Познер также усомнился в аргументах и утверждениях, что после просмотра турецких драм россиянки теряют интерес к соотечественникам. Журналист признался, что хотел бы увидеть исследования, подтверждающие подобную теорию. Он призвал опираться на факты, а не на домыслы.

Известно, что организация "Ветераны России" направила обращения в Роскомнадзор, Госдуму и Минкульт с требованием ограничить трансляцию сериалов из Турции. По мнению лидера движения Ильдара Резяпова, они формируют у женщин "искаженное восприятие реальности".

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Уточнения

Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж) — журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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