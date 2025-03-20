Тайны съёмок Железного человека: Пэлтроу рассказала о работе над фильмом

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу в новом интервью призналась, что до сих пор не осознаёт масштаб своего участия в киновселенной Marvel, где она семь раз воплощала образ Пеппер Поттс — супруги Тони Старка.

Фото: youtube.com by канал BEST MOVIES, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роберт Дауни-младший и Гвинет Пэлтроу в "Железном человеке"

Она с иронией отреагировала на указанное количество, вспоминая роли в "Мстителях: Финал" и других блокбастерах. При этом Пэлтроу рассказала, что съёмки дебютного "Железного человека" в 2008 году больше напоминали работу над независимым кино.

"Мы с Робертом Дауни-младшим и Джоном Фавро ежедневно импровизировали, переписывали сцены и вообще не чувствовали давления. Студия сомневалась в успехе, особенно из-за риска взять Роберта на главную роль. А потом фильм взорвал прокат и перевернул будущее Marvel", — поделилась актриса.

Несмотря на неожиданную славу франшизы, Гвинет не исключила возвращения в роли Поттс при одном условии — сценаристы должны предложить её героине глубокую и значимую арку. Она напомнила, что именно её персонаж стал эмоциональным якорем для Железного Человека, а финальная сцена с Тони Старком до сих пор трогает миллионы зрителей.

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Уточнения

Гви́нет Кейт Пэ́лтроу Ма́ртин (англ. Gwyneth Kate Paltrow Martin [ˈɡwɪnɨθ ˈpæltroʊ]; род. 27 сентября 1972, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен, певица и писательница.

