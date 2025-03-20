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Словно я фанатка: сестра Зендеи унижена отношением актрисы

1:20
Кино » Зарубежное кино

Латонья Коулман, сводная сестра звезды "Эйфории" Зендеи, выступила с резкой критикой в адрес актрисы накануне её грядущей свадьбы с Томом Холландом.

Зендая
Фото: youtube.com by канал Variety, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зендая

В интервью The US Sun 51-летняя Коулман, имеющая общего отца с Зендеей, заявила, что за последние семь лет виделась с сестрой лишь дважды, а их последняя встреча на похоронах бабушки в январе оставила у неё "ощущение, будто я просто фанатка".

"Она обняла меня одной рукой, словно отбывала формальность. При этом Зендея активно общается с детьми других наших родственников, но мои внуки даже не знают, кто она", — подчеркнула Латонья.

Она также отметила, что её внуки воспринимают актрису исключительно как "персонажа Disney", а не как члена семьи.

Коулман не скрывает обиды из-за отсутствия приглашения на свадьбу знаменитостей, назвав пару "странным союзом". Это особенно удивительно, учитывая, что ранее она тепло отзывалась о Холланде, называя его "очень крутым человеком".

Слухи о бракосочетании Зендеи и Тома возникли после появления актрисы на церемонии "Золотой глобус" с кольцом на безымянном пальце.

Ранее Виталий Милонов высказался о турецких сериалах.

Уточнения

Зенде́я Мари́ Штёрмер Ко́улман (англ. Zendaya Maree Stoermer Coleman; род. 1 сентября 1996[…], Окленд, Калифорния), более известная мононимно как Зенде́я (также встречается написание Зенда́я) — американская актриса, певица, танцовщица и модель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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