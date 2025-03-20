Запретить нельзя оставить: Милонов высказался о судьбе турецких сериалов в России

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Депутат Госдумы Виталий Милонов в резких выражениях раскритиковал популярность турецких сериалов в России, заявив об их "нулевой культурной ценности".

Фото: сериал "Зимородок" is licensed under public domain Кадр из сериала "Зимородок"

По мнению парламентария, проекты из Турции не только искажают исторические факты, но и формируют у аудитории ложные жизненные ориентиры.

"Это безвкусица с плохой актёрской игрой. Смотреть такое — дурной тон в любое время суток", — подчеркнул он в комментарии для 360. ru.

Милонов напомнил, что ещё в 2024 году называл подобный контент "бессмысленным", а сейчас призвал рассмотреть вопрос о запрете таких сериалов. Основной претензией депутата стало влияние на российских женщин: подобные картины создают иллюзию идеальной жизни, далёкой от реальности.

Политик неоднократно выступал с инициативами, ограничивающими зарубежный медиаконтент, аргументируя это защитой традиционных ценностей.

Ранее Юлия Ковальчук прервала молчание на фоне критики её мужа, певца Алексея Чумакова.

Уточнения

Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.

