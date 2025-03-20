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Энн Хэтэуэй внесла ключёвой вклад: Туччи раскрыл подробности съёмок Дьявол носит Prada

1:19
Кино » Зарубежное кино

Легендарная лента "Дьявол носит Prada", покорившая миллионы зрителей, готовится к возвращению на экраны. По данным инсайдеров, в центре продолжения окажутся Миранда Пристли в исполнении Мэрил Стрип и её бывшая ассистентка Эмили (Эмили Блант).

Стэнли Туччи
Фото: youtube.com by канал CBS Sunday Morning, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стэнли Туччи

Согласно предполагаемому сценарию, изданию Миранды грозит крах, и единственным шансом на спасение становится сотрудничество с экс-помощницей, которая теперь возглавляет преуспевающее рекламное агентство.

Стэнли Туччи, сыгравший в оригинальном фильме арт-директора Найджела, в интервью на шоу Дрю Берримор поделился воспоминаниями о съёмках. Актёр отметил, что ключевой вклад в успех проекта внесла Энн Хэтэуэй, воплотившая образ Энди Сакс.

"Ей досталась самая сложная задача — быть эмоциональным стержнем истории, пропуская через себя каждую сцену. Мы могли просто играть, а ей приходилось жить ролью. Она справилась гениально", — отметил он.

Напомним, слухи о сиквеле возникли ещё несколько месяцев назад, но детали стали известны лишь сейчас. Поклонники гадают, вернётся ли Хэтэуэй к своей героине и какую роль в спасении империи Миранды сыграет Эмили.

Ранее сын Ксении Собчак обрушился на неё с критикой из-за эпатажного танца в соцсетях.

Уточнения

Энн (Э́нни) Жакли́н Хэ́тэуэй (англ. Anne (Annie) Jacqueline Hathaway; род. 12 ноября 1982, Нью-Йорк) — американская актриса и певица.

«Дьявол носит Prada» (англ  The Devil Wears Prada) — комедийная драма режиссёра Дэвида Френкеля по одноимённой книге Лорен Вайсбергер, рассказывающая о девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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