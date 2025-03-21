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Предательство в гангстерском Нью-Йорке: Де Ниро сыграет сразу две легенды мафии

1:02
Кино

Роберт Де Ниро сыграет Фрэнка Костелло и Вито Дженовезе в фильме "Рыцари Альта". История о вражде двух главарей мафии в Нью-Йорке 50-60-х годов.

Актёр Роберт Де Ниро
Фото: https://vk.com/robert_de_niro_club by ВК-аккаунт Роберта Де Ниро is licensed under public doman
Актёр Роберт Де Ниро

Две самые грозные фигуры нью-йоркской мафии, Фрэнк Костелло и Вито Дженовезе, борются за контроль над городом. Когда-то они были лучшими друзьями, однако ревность и предательство неизбежно приводят их к столкновению, что влечёт за собой падение американской мафии.

Два имени, которые на первый взгляд могут вам ничего не сказать. Но их влияние на криминальное кино очень велико.

"В детстве они были очень похожи", — рассказал Барри Левинсон, объясняя этот выбор. — "Два парня, которые были одним целым или почти одним целым, и которые впоследствии не только разделились, но и стали врагами".

"Рыцари Альта" познакомит зрителей с правдивой историей, в которой пересматривается часть истории США как государства.

Уточнения

Ро́берт Э́нтони Де Ни́ро-мла́дший (англ. Robert Anthony De Niro, Jr.; род. 17 августа 1943, Нью-Йорк, Нью-Йорк или Манхэттен, Нью-Йорк) — американский актёр, продюсер и режиссёр. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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