Сотни звёзд Голливуда восстали против ИИ: знаменитости написали открытое письмо Дональду Трампу

Более 400 представителей творческой индустрии США, включая режиссёров Гильермо дель Торо и Рона Ховарда, музыкантов Пола Маккартни и Криса Рока, а также актёров Кейт Бланшетт и Обри Плаза, направили открытое письмо в Белый дом.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

Они призвали администрацию Трампа сохранить существующие меры защиты авторских прав, которые, по их мнению, могут пострадать из-за лоббирования компаний в сфере искусственного интеллекта, таких как OpenAI и Google.

Как сообщает Variety, поводом для обращения стали заявления ИИ-гигантов о необходимости легализировать использование защищённых авторским правом материалов для обучения нейросетей без согласия правообладателей и выплаты компенсаций. В письме подчёркивается, что подобные инициативы угрожают экономической и культурной значимости творческих отраслей.

OpenAI, в свою очередь, настаивает, что доктрина добросовестного использования в американском законодательстве должна способствовать развитию ИИ-технологий. Компания призывает власти "защитить лидерство США в сфере ИИ", предотвратив попытки других стран навязывать свои регуляторные рамки. Google также выступает за "сбалансированные правила", включая исключения для анализа данных, утверждая, что доступ к публичному контенту критически важен для научных прорывов.

Авторы письма отвергают эти аргументы, указывая на финансовые возможности ИИ-корпораций: "Нет причин ослаблять авторское право ради их прибыли".

Среди подписавшихся — создатели культовых проектов: Тайка Вайтити, Джадд Апатоу, Ава Дюверней, а также актеры Джозеф Гордон-Левитт и Магги Джилленхол. Конфликт отражает растущее напряжение между технологическим прогрессом и правами творцов, чьи работы становятся "топливом" для алгоритмов.

Ранее Тимати спровоцировал слухи о воссоединении с бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой.

Уточнения



Голливу́д (англ. Hollywood, английское произношение: [/ˈhɒl.i.wʊd/]; holly «падуб» + wood «лес») — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния. Традиционно Голливуд ассоциируется с американской киноиндустрией, поскольку в этом районе находится много киностудий и живут многие известные киноактёры.



