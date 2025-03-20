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Лучший фильм в истории, о котором никто не слышал, теперь доступен для зрителей

1:26
Кино

Фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль", сценарий к которому написали Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, доступен для просмотра на Amazon Prime Video, но зрители разделились во мнениях относительно этой средневековой драмы

Кадр из видеоигры
Фото: commons.wikimedia.org by Luxz3049, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кадр из видеоигры

Менее известный средневековый фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль" сравнивают с шедевром кинематографа "Гладиатор" по величию и напряжённости.

Фильм "Последняя дуэль" режиссёра Ридли Скотта блестяще передаёт драму, предательство и расстановку сил в XIV веке, несмотря на потенциально тревожную тематику.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о последнем судебном поединке в средневековой Франции. В нём рассказывается о высокородных людях, одержимых своим благородством, придворными отношениями и храбростью в обществе, где высоко ценится репутация.

Сюжет основан на бестселлере Эрика Джагера "Последняя дуэль: правдивая история о суде поединком в средневековой Франции".

Фильм исследует концепцию мести за изнасилование, где, как ни странно, именно насильники жаждут мести. 

Военная эпопея, сценаристами которой выступили Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и Николь Холофсенер, была снята известным режиссёром Ридли Скоттом. Премьера состоялась на Венецианском международном кинофестивале в сентябре 2021 года.

Уточнения

Ри́дли Скотт (англ. Ridley Scott; род. 30 ноября 1937, Саут-Шилдс) — британский кинорежиссёр и кинопродюсер. Старший брат режиссёра и продюсера Тони Скотта.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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