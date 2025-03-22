Конфуз в Москве: турецкий актёр Джан Яман принял Юру Борисова за женщину

Юра Борисов стал самым популярным российским актёром, и после его номинации на "Оскар" кажется, то нет в мире человека, который бы его не знал, однако, как оказалось, не всем имя Борисова о чём-то говорит.
Турецкий актёр Джан Яман прилетел в Москву на презентацию нового сериала "Эль Турко", и журналисты спросили у него, знает ли он Борисова. Яман признался, что российские актёры в целом для него неизвестны, в том числе Борисов. Знаменитый турок захотел посмотреть, как выглядит Юра, и дал понять, что считает его женщиной.
"К сожалению, я не знаю никого из российских актёров и актрис. Я не знаю Юру Борисова, покажите мне её фото", — сказал Яман.
Однако, как оказалось, он смотрел "Анору" и остался в полном восторге. Об этом сообщает портал "Страсти".
Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.
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