Подарок из России: Шварценеггер раскрыл, как к нему попал бюст Путина

Американский актёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскрыл необычное увлечение — коллекционирование бюстов советских и российских политиков. Среди экспонатов оказалось даже изваяние действующего президента РФ Владимира Путина.

Фото: youtube.com by канал Jay Shetty Podcast, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арнольд Шварценеггер

Коллекция стартовала в начале 1990-х, когда в России массово демонтировали памятники советской эпохи. Шварценеггер, впечатлённый историческими переменами, попросил друзей-спортсменов из РФ сохранить для него бюст Ленина.

"Его доставили прямо на соревнования по бодибилдингу в Огайо — так родилась традиция", — вспоминает артист.

С тех пор российские знакомые ежегодно привозили Шварценеггеру скульптуры советских лидеров. В коллекции появились Сталин, Хрущёв, Андропов, а позже — и бюст Путина. Шварценеггер, неоднократно посещавший Россию, признался в теплом отношении к стране и своём небезразличии к истории и народу.

Ранее адвокат высказался о богатстве Бедроса Киркорова.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

