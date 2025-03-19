Восемь лет без поддержки: Сарик Андреасян раскрыл правду об отказе в финансировании

Режиссёр Сарик Андреасян ("Защитники", "Евгений Онегин") заявил о полном отсутствии господдержки его проектов на протяжении восьми лет.
В Telegram-канале он отреагировал на новость о том, что Минкульт не выдаёт финансирования на его фильмы с 2019 года, и подчеркнул, что, если быть более точными, то уже восемь лет он выпускает киноленты самостоятельно.
"Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов", — заявил Андреасян.
Режиссёр опубликовал список отвергнутых проектов, среди которых — экранизации "Домовёнка Кузи" и "Денискиных рассказов", драма "Война и музыка", а также фильмы "Манюня", "На солнце, вдоль рядов кукурузы" и "Костомаров".
Проверка деятельности кинематографиста началась после его резких слов в адрес советского кинорежиссёра Андрея Тарковского, который оказал значительное влияние на развитие мирового кино. Многие депутаты и общественные деятели призывали прекратить финансировать проекты Сарика Андреасяна.
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Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
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