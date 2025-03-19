Снят одним кадром: сериал про убийство подростка захватил внимание зрителей Netflix

Британский мини-сериал "Переходный возраст" всего за четыре дня после выхода совершил невозможное: обогнал громкую премьеру Netflix — блокбастер "Электрический штат" с бюджетом 320 млн долларов от легендарных братьев Руссо.
По данным стриминговой платформы, драма о подростке, обвинённом в убийстве, собрала 24,3 млн просмотров, в то время как фильм-гигант за неделю едва набрал 25 млн.
Скромный проект, снятый одним непрерывным кадром, буквально "вырвал" победу у голливудских тяжеловесов. Зрители в соцсетях сравнивают сериал с "эмоциональными американскими горками": история семьи Миллер, которая пытается спасти 13-летнего сына от тюрьмы, заставляет смотреть все эпизоды залпом.
Основная ставка в проекте сделана на то, что камера, неотрывно следующая за героями, усиливает эффект погружения — зрители чувствуют себя участниками расследования.
"Электрический штат" с его звёздным кастом и спецэффектами оказался в тени. Аналитики предполагают: возможно, аудитория устала от шаблонных блокбастеров и жаждет экспериментов.
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Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.
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