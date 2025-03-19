Король Талсы возвращается: Сильвестр Сталлоне подтвердил начало съёмок третьего сезона

78-летний актёр Сильвестр Сталлоне подтвердил, что в 2024 году стартовала работа над третьим сезоном американского телесериала "Король Талсы".
Хотя Paramount+ официально не подтвердил продление, по словам актёров и съёмочной группы, новый сезон находится в разработке.
"Я имею в виду, что я только что прочитал первые два сценария", — пошутил Сильвестр в новом интервью Collider на фестивале SXSW, рекламируя свой последний проект "На вынос".
Он взволнованно добавил: "Мы начинаем производство на следующей неделе”.
"Я не могу рассказать вам ничего из того, что я прочитал в этих эпизодах, но я в восторге. Новый сезон обещает быть очень увлекательным. Уже сейчас кажется, что будет много событий, и есть несколько сюжетных линий, которые могут быть связаны, а могут и не быть", — добавил он.
За кулисами уже произошли некоторые изменения: Теренс Уинтер, который был сценаристом и исполнительным продюсером в 1-м и 2-м сезонах, покинул сериал, чтобы разработать сериал о мафиози Сальваторе "Быке Сэмми" Гравано для FX. Его замена пока не названа.
Вскоре после финала второго сезона "Короля Талсы" актёр заключил новое соглашение о продолжении сериала ещё на два года.
«Коро́ль Та́лсы» (англ. Tulsa King) — американский телесериал Тейлора Шеридана и Теренса Уинтера в жанре криминальной комедии и драмы. Главную роль исполнил Сильвестр Сталлоне, сыгравший капо, недавно вышедшего из тюрьмы.
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