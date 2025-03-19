Король Талсы возвращается: Сильвестр Сталлоне подтвердил начало съёмок третьего сезона

1:26 Your browser does not support the audio element. Кино

78-летний актёр Сильвестр Сталлоне подтвердил, что в 2024 году стартовала работа над третьим сезоном американского телесериала "Король Талсы".

Фото: https://vk.com/sly_stallone by ВК-аккаунт Сильвестра Сталлоне is licensed under public doman Актёр Сильвестр Сталлоне

Хотя Paramount+ официально не подтвердил продление, по словам актёров и съёмочной группы, новый сезон находится в разработке.

"Я имею в виду, что я только что прочитал первые два сценария", — пошутил Сильвестр в новом интервью Collider на фестивале SXSW, рекламируя свой последний проект "На вынос".

Он взволнованно добавил: "Мы начинаем производство на следующей неделе”.

"Я не могу рассказать вам ничего из того, что я прочитал в этих эпизодах, но я в восторге. Новый сезон обещает быть очень увлекательным. Уже сейчас кажется, что будет много событий, и есть несколько сюжетных линий, которые могут быть связаны, а могут и не быть", — добавил он.

За кулисами уже произошли некоторые изменения: Теренс Уинтер, который был сценаристом и исполнительным продюсером в 1-м и 2-м сезонах, покинул сериал, чтобы разработать сериал о мафиози Сальваторе "Быке Сэмми" Гравано для FX. Его замена пока не названа.

Вскоре после финала второго сезона "Короля Талсы" актёр заключил новое соглашение о продолжении сериала ещё на два года.

Уточнения

«Коро́ль Та́лсы» (англ. Tulsa King) — американский телесериал Тейлора Шеридана и Теренса Уинтера в жанре криминальной комедии и драмы. Главную роль исполнил Сильвестр Сталлоне, сыгравший капо, недавно вышедшего из тюрьмы.



