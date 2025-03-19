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Получившая звезду на Аллее славы Галь Гадот объяснила свои политические заявления про Израиль

Кино » Зарубежное кино

Актриса израильского происхождения Галь Гадот, получившая звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе, высказалась по поводу своих политических заявлений на фоне палестино-израильского конфликта.

Галь Гадот
Фото: youtube.com by канал Variety, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Галь Гадот

Торжественная церемония открытия звезды Галь Гадот на Аллее славы чуть не оказалась под угрозой срыва из-за активистов, пришедших выразить своё к ней отношение. Они стояли с плакатами и кричали "Позор Галь Гадот", пока в ситуацию не вмешалась полиция.

В интервью Variety актриса призналась, что не всегда видит смысл высказываться в соцсетях, тем более что своё предназначение она видит в развлечении людей. Однако порой ей хочется говорить от имени тех, у кого нет голоса.

Она поясняет, что после событий в октябре 2023 года перестала публично говорить о политике, но в тот самый момент не смогла промолчать из-за количества ненависти и несправедливости, в том числе со стороны СМИ.

"Я не ненавистница. Я внучка человека, пережившего Холокост, который приехал в Израиль и создал свою семью с нуля после того, как вся его семья была уничтожена в Освенциме", — поясняет Гадот и подчёркивает, что она коренная израильтянка.

Ранее стало известно, что в США выходит новый фильм о русских эмигрантах после "Аноры".

Уточнения

Галь Гадо́т (ивр. גל גדות‎; род. 30 апреля 1985, Петах-Тиква, Израиль) — израильская актриса и продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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