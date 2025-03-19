Голливуд помешался на русских: после Аноры в США выходит фильм с дочерью Барышникова

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Анна Барышникова, дочь балетмейстера и актёра Михаила Барышникова, стала главным открытием новой голливудской комедии "Идиотка" режиссёра Настасьи Поповой. В фильме, который критики уже окрестили "идеальным миксом моды и семейных ценностей", 32-летняя актриса сыграла Маргариту — начинающего модельера из России, готового на всё ради признания в мире высокой моды.

Фото: youtube.com by канал Screen Rant Plus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Барышникова

Сюжет разворачивается вокруг реалити-шоу, где героиня Анны борется за место под солнцем, конкурируя с эксцентричными дизайнерами. Но главной изюминкой стала её экранная бабушка в исполнении Галины Логиновой (матери Милы Йовович), чьи выходки украли немало сцен. А участие Джулии Фокс, бывшей пассии Канье Уэста, добавило проекту медийного лоска.

"Она превратила Маргариту из наивной мечтательницы в харизматичную бунтарку. Это уровень, достойный её отца — номинанта на "Оскар"", — написал обозреватель Variety Стивен Сайто и назвал игру Барышниковой "гипнотической".

Интересно, что Анна — не единственная в семье, кто покоряет Голливуд. Её отец, 77-летний Михаил Барышников, в 1978 году претендовал на золотую статуэтку за роль в "Поворотном пункте".

Сама Анна, средняя дочь Барышникова от балерины Лизы Райнхарт, уже заявила о себе в "Манчестере у моря" и сюрреалистичном хорроре "Любовь истекает кровью". Но именно "Идиотка" вывела её на новый уровень.

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Уточнения

Михаи́л Никола́евич Бары́шников (род. 27 января 1948[…], Рига) — советский и американский артист балета, балетмейстер, актёр, коллекционер, фотограф, общественный деятель.

