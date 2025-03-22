Испорченная жизнь: как лауреат премии Сезар Дилан Роберт оказался за решёткой

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Исправительный суд Марселя 14 марта вынес приговор лауреату премии "Сезар" за лучшую мужскую роль 2019 года. Причиной стало участие в насильственном угоне автомобиля ресторатора в 2018 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Vcarceler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тюрьма

Дилан Роберт, заявил на повторном судебном процессе в Марселе, что его жизнь испорчена навсегда. Исправительный суд приговорил его к трём годам тюремного заключения строгого режима с частичной отсрочкой исполнения приговора на два года.

15 марта 2024 года он уже был приговорён к четырём годам тюремного заключения, в том числе к трём годам лишения свободы за серию краж ожерелий, совершённых всего через несколько месяцев после того, как он получил награду за роль мелкого хулигана в фильме "Шахерезада" режиссера Жан-Бернара Марлина в 2018 году. Его карьера была начата, но каждый раз, когда он возвращался в Марсель, он снова катился по наклонной плоскости.

"Мы были маленькой кучкой придурков. Сегодня я не заинтересован во лжи. Всё идёт к тому, что моя жизнь станет испорчена навсегда", — объяснил Дилан Роберт.

События, из-за которых он предстал перед судом, датируются концом 2018 года. Ему было всего 18 лет. Его подозревали в участии в ограблении с применением насилия, в ходе которого жертву раздели, избили и оставили без рубашки. Он также был обвинён в угоне совершенно нового автомобиля ресторатора в 3 часа ночи. Что касается первых фактов, он отрицал свою причастность.

"Я вор, а не торговец наркотиками"

Дилан Роберт отрицает, что совершал угон, но он признал своё соучастие и заочно извинился перед жертвой. Трое других обвиняемых по этому делу были приговорены к сроку от одного года условно для бывшей проститутки, которая в настоящее время является матерью семейства, и до трёх лет для её друга, скрывающегося от правосудия. Последнему, которого активно разыскивают, так же, как и Дилану Роберту, предъявлено обвинение в убийстве 14-летней Райанн в августе 2021 года. Не говоря конкретно об этом деле, которое всё ещё находится на рассмотрении и которое ужасно омрачает его будущее, актёр недавно обмолвился о том, что он вор, а не торговец наркотиками.

Заключенный с января 2021 года, Дилан Роберт в настоящее время содержится в тюрьме Ле-Понте (Воклюз) и уже четыре месяца находится в одиночной камере.

Уточнения

Тюрьма́ (по разным версиям, от немецкого Turm — башня, тюркского türme или от тат. төрмә — темница) — пенитенциарное (исправительное) учреждение: место, где люди содержатся в заключении и, как правило, лишены целого ряда личных свобод.

