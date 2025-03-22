Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один вирус уже здесь, другой мутирует: пандемия может начаться с фермы
Уникальный сырный шедевр: как приготовить запеканку с ветчиной и беконом за 30 минут
Забудьте о спортзале: этот метод поможет сжечь максимум калорий дома
Рой Дайсона – фантастика, которая может обернуться катастрофой
Продовольственный апокалипсис? К чему приведёт решение минсельхоза США
Дом с нуля: этот комплект бумаг защитит от переделок и потерь
Секрет соблазна в одном флаконе: ароматы, которые сведут с ума и разбудят самые смелые желания
Эта порода собак набрала ноль баллов за послушание: узнай, кто в топе
То, что вы сыпете в суп, может победить деменцию: неожиданное средство

Испорченная жизнь: как лауреат премии Сезар Дилан Роберт оказался за решёткой

2:46
Кино

Исправительный суд Марселя 14 марта вынес приговор лауреату премии "Сезар" за лучшую мужскую роль 2019 года. Причиной стало участие в насильственном угоне автомобиля ресторатора в 2018 году.

Тюрьма
Фото: commons.wikimedia.org by Vcarceler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тюрьма

Дилан Роберт, заявил на повторном судебном процессе в Марселе, что его жизнь испорчена навсегда. Исправительный суд приговорил его к трём годам тюремного заключения строгого режима с частичной отсрочкой исполнения приговора на два года.

15 марта 2024 года он уже был приговорён к четырём годам тюремного заключения, в том числе к трём годам лишения свободы за серию краж ожерелий, совершённых всего через несколько месяцев после того, как он получил награду за роль мелкого хулигана в фильме "Шахерезада" режиссера Жан-Бернара Марлина в 2018 году. Его карьера была начата, но каждый раз, когда он возвращался в Марсель, он снова катился по наклонной плоскости.

"Мы были маленькой кучкой придурков. Сегодня я не заинтересован во лжи. Всё идёт к тому, что моя жизнь станет испорчена навсегда", — объяснил Дилан Роберт.

События, из-за которых он предстал перед судом, датируются концом 2018 года. Ему было всего 18 лет. Его подозревали в участии в ограблении с применением насилия, в ходе которого жертву раздели, избили и оставили без рубашки. Он также был обвинён в угоне совершенно нового автомобиля ресторатора в 3 часа ночи. Что касается первых фактов, он отрицал свою причастность.

"Я вор, а не торговец наркотиками"

Дилан Роберт отрицает, что совершал угон, но он признал своё соучастие и заочно извинился перед жертвой. Трое других обвиняемых по этому делу были приговорены к сроку от одного года условно для бывшей проститутки, которая в настоящее время является матерью семейства, и до трёх лет для её друга, скрывающегося от правосудия. Последнему, которого активно разыскивают, так же, как и Дилану Роберту, предъявлено обвинение в убийстве 14-летней Райанн в августе 2021 года. Не говоря конкретно об этом деле, которое всё ещё находится на рассмотрении и которое ужасно омрачает его будущее, актёр недавно обмолвился о том, что он вор, а не торговец наркотиками.

Заключенный с января 2021 года, Дилан Роберт в настоящее время содержится в тюрьме Ле-Понте (Воклюз) и уже четыре месяца находится в одиночной камере.

Уточнения

Тюрьма́ (по разным версиям, от немецкого Turm — башня, тюркского türme или от тат. төрмә — темница) — пенитенциарное (исправительное) учреждение: место, где люди содержатся в заключении и, как правило, лишены целого ряда личных свобод.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Что скрывают бульонные кубики: правда о глутамате натрия
Еда и рецепты
Что скрывают бульонные кубики: правда о глутамате натрия Аудио 
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая
Еда и рецепты
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая Аудио 
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Последние материалы
Забудьте о спортзале: этот метод поможет сжечь максимум калорий дома
Рой Дайсона – фантастика, которая может обернуться катастрофой
Продовольственный апокалипсис? К чему приведёт решение минсельхоза США
Дом с нуля: этот комплект бумаг защитит от переделок и потерь
Секрет соблазна в одном флаконе: ароматы, которые сведут с ума и разбудят самые смелые желания
Эта порода собак набрала ноль баллов за послушание: узнай, кто в топе
То, что вы сыпете в суп, может победить деменцию: неожиданное средство
Орхидеи и их питание: преимущества использования банановой кожуры
Неизвестные существа могли жить в камне миллионы лет назад
Версаче изгнали из собственного дома: что запретили легенде моды?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.