В одной комнате с Патриком Шварценеггером: как наследник железного Арни богатеет

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Патрик Шварценеггер, играющий в "Белом лотосе", делится размышлениями о жизни и о том, как богатство влияет на его персонажа и реальность.

Фото: https://vk.com/patrickschwarzenegger by ВК-аккаунт https://vk.com/patrickschwarzenegger is licensed under public doman Актёр Патрик Шварценеггер

На съёмках третьего сезона "Белого лотоса", которые проходили в течение семи жарких месяцев в роскошных отелях Бангкока и Самуи, сценарист и режиссёр Майк Уайт неоднократно обращался к актёру Патрику Шварценеггеру.

"Ты недостаточно богат, — кричал Уайт с террасы у бассейна. — Патрик, будь богаче".

Шварценеггера, которому исполнился 31 год, характеризуют положительно.

"Патрик — просто человек, которому нравятся люди", — сказал Уайт. — Он искренний актёр и он прост в своём поведении".

Шварценеггер приехал в город, чтобы провести несколько дней в прессе, рекламируя "Белый лотос", свой самый громкий проект на сегодняшний день. Он играет Саксона, старшего сына богатой пары из Северной Каролины (Паркера Поузи и Джейсона Айзекса).

Шварценеггер часто играет избалованных молодых людей.

Этот кастинг не представляет сложности: у Шварценеггера широко расставленные глаза, медовые волосы и эффектная внешность. Такое поведение гарантирует ему роль качка или красавчика. Но в сериале "Белый лотос" он способен заглянуть под напускную браваду этих молодых людей и показать нечто более мрачное и травмированное.

"У него есть качество Тома Круза: он очень жизнерадостный, но под этим скрывается гнев", — сказал Уайт об экранном образе Шварценеггера.

Шварценеггер — старший сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер, а это значит, что он происходит из голливудской и политической элиты.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения. 38-й губернатор Калифорнии.

