Актёр Стивен Грэм захотел усыновить юного коллегу по фильму после трагедии

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Стивен Грэм, известный актёр, стал опорой для молодого коллеги Томаса Тургиза после потери матери. Их связь — это история о поддержке и обещаниях.

Фото: https://vk.com/stevengraham by ВК-аккаунт Стивена Грэма is licensed under public doman Актёр Стивен Грэм

Стивен Грэм — один из лучших актёров Великобритании, известный в индустрии своим тёплым и щедрым характером. Многие восходящие звёзды, в том числе уроженка Ливерпуля Джоди Комер, считают его своим наставником. Стивен поддерживал её в начале карьеры, до того, как она получила свою прорывную роль в фильме "Убить Еву".

51-летний актёр впервые получил признание в 2006 году за роль устрашающего персонажа Комбо в жёсткой британской драме Шейна Медоуза "Это Англия". С тех пор он продолжает очаровывать зрителей своими заметными ролями, последняя из которых — в драме Netflix "Подростковый возраст".

Со временем Стивен подружился со многими своими коллегами по съёмочной площадке, в том числе с Томасом Тёргузом.

Стивен и Томас впервые встретились на съёмочной площадке фильма "Это Англия", где Томасу было всего 13 лет, и он играл главную роль Шона Филдса, молодого парня, который связался с группой скинхедов, в том числе с жестоким и расистским Комбо. У них было много совместных сцен.

Однако вскоре после того, как Томас Тургуз закончил съёмки фильма "Это Англия", его мать Шэрон умерла от рака.

"Моя мама умерла от рака лёгких после того, как я закончил съёмки фильма "Это Англия". Она так и не увидела готовый фильм", — и добавил, что "Шейн Медоуз посвятил фильм моей маме. Стивен Грэм пообещал моей маме, что присмотрит за мной. Все, кто участвовал в создании фильма "Это Англия", — моя семья", — сообщает The Mirror.

Томас, который в то время был подростком, не был уверен, что хочет жить со своим отцом, которого он едва знал.

"Когда моя мама умерла, я переехал к отцу, которого почти не знал, поэтому Шейн Медоуз и Стивен Грэм собирались усыновить меня, если у меня не сложится с отцом", — сказал он ранее.

Уточнения

Стивен Грэм Келли (англ. Stephen Graham Kelly; род. 3 августа 1973, Киркби, Мерсисайд, Англия, Великобритания) — английский актёр, наиболее известен по фильмам «Большой куш», «Это Англия» и сериалу «Подпольная империя».

