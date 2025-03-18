Мрачная правда о подростках: какие секреты раскрывает новый сериал Netflix

2:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Как новый сериал "Подростковый возраст" стал предметом споров среди критиков и зрителей? Узнайте, почему одни восхищаются этим проектом, а другие откликаются скептически.

Фото: https://www.freepik.com Подростки

Новый драматический сериал Джека Торна и Стивена Грэма "Подростковый возраст" на Netflix называют современной телевизионной достопримечательностью.

За последнюю неделю критики поставили ему пять звёзд, многие хвалили актёрскую игру так же сильно, как и смелое обращение к мрачной и сложной для экрана теме: тревожному отчуждению некоторых британских юношей.

Отдельные онлайн-рецензенты-любители назвали фильм "медленным" или бессмысленным. Они явно не сочли его ни захватывающим, ни удивительным, вопреки мнению профессиональных критиков о том, что это лучший серьёзный телефильм за долгое время.

Есть предположение, что сомневающиеся зрители — это просто те, кто в своей повседневной жизни уже настолько хорошо знаком с жестокостью тактики выживания в школе, грубостью социальных сетей и насилием на улице, что этот сериал кажется им довольно мрачным срезом реальности, а не тревожным откровением о том, что происходит в головах у некоторых мальчиков-подростков.

Появление этой драмы на экранах — это событие, которое нельзя игнорировать. У неё действительно есть шанс достичь легендарного статуса "Мистер Бейтс против почтового отделения", драмы ITV, показанной в прошлом году, которая позволила ложным обвинениям в мошенничестве, разрушившим жизни людей по всей Британии, подняться на вершину политической повестки.

Размышления о том, насколько вредны смартфоны и время, проведённое за экраном, для развивающегося мозга, уже давно не новость. Но, возможно, именно этот сценарий, написанный Торном и Грэмом, а также убедительные образы современных полицейских, учителей, подростков и родителей позволят общественности по-настоящему осознать опасности, угрожающие обществу.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.

