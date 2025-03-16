Перекраивает реальность: Депп объяснил, почему боготворит Тима Бёртона

Голливудский актёр Джонни Депп в первом эпизоде документального сериала, посвящённого творчеству режиссёра Тима Бёртона, раскрыл детали их многолетнего сотрудничества.
Артист, не раз становившийся воплощением эксцентричных персонажей постановщика, охарактеризовал Бёртона как "провидца, чьё воображение перекраивает реальность".
"Тим — автор, который не вписывается в рамки. Его видение — как отдельная вселенная. От "Эдварда Руки-ножницы" до "Сонной Лощины" — каждый проект стал экспериментом, где страх и красота сливаются воедино", — поделился Депп в интервью.
Он также отметил, что Бёртон, несмотря на мировой успех, остаётся "художником, для которого кино — холст, а камера — кисть".
Дуэт, создавший восемь культовых лент, включая "Чарли и шоколадную фабрику" и "Алису в Стране чудес", не работал вместе с 2012 года после выхода готической драмы "Тёмные тени". На вопрос о возможном возвращении к совместным проектам Депп ответил уклончиво: "Дверь всегда открыта. Но гении, как Тим, не терпят спешки".
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Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
Ти́моти (Тим) Уо́лтер Бёртон (в русскоязычных источниках также иногда указывается как Ба́ртон; англ. Timothy Walter Burton; род. 25 августа 1958, Бербанк, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт.
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