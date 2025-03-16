Перекраивает реальность: Депп объяснил, почему боготворит Тима Бёртона

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Голливудский актёр Джонни Депп в первом эпизоде документального сериала, посвящённого творчеству режиссёра Тима Бёртона, раскрыл детали их многолетнего сотрудничества.

Фото: youtube.com by канал Castle Fine Art, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джонни Депп

Артист, не раз становившийся воплощением эксцентричных персонажей постановщика, охарактеризовал Бёртона как "провидца, чьё воображение перекраивает реальность".

"Тим — автор, который не вписывается в рамки. Его видение — как отдельная вселенная. От "Эдварда Руки-ножницы" до "Сонной Лощины" — каждый проект стал экспериментом, где страх и красота сливаются воедино", — поделился Депп в интервью.

Он также отметил, что Бёртон, несмотря на мировой успех, остаётся "художником, для которого кино — холст, а камера — кисть".

Дуэт, создавший восемь культовых лент, включая "Чарли и шоколадную фабрику" и "Алису в Стране чудес", не работал вместе с 2012 года после выхода готической драмы "Тёмные тени". На вопрос о возможном возвращении к совместным проектам Депп ответил уклончиво: "Дверь всегда открыта. Но гении, как Тим, не терпят спешки".

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Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.





Ти́моти (Тим) Уо́лтер Бёртон (в русскоязычных источниках также иногда указывается как Ба́ртон; англ. Timothy Walter Burton; род. 25 августа 1958, Бербанк, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт.

