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Затянул с документами: Эйдельштейн раскрыл причину проблем с военкоматом

1:14
Кино » Российское кино

Актёр Марк Эйдельштейн, недавно вернувшийся в Нижний Новгород, связал свои проблемы с военкоматом с академической задолженностью. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Марк Эйдельштейн
Фото: youtube.com by канал Марк Эйдельштейн, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марк Эйдельштейн

Артист признался, что из-за плотного графика не успел вовремя сдать сессию в аспирантуре ННГУ им. Лобачевского, что осложнило взаимодействие с военными структурами.

"Приехал, чтобы навестить родных и закрыть хвосты в университете. Сейчас приходится совмещать солнечные прогулки с учебниками — сам виноват, что затянул с документами", — прокомментировал Эйдельштейн.

Обращаясь к студентам, он призвал их учиться на его ошибках и вовремя сдавать все экзамены, чтобы вместо отдыха не пришлось разгребать последствия.

Напомним, 16 марта Mash сообщил о розыске 23-летнего актера военкоматом Нижнего Новгорода. По данным издания, отсрочка Эйдельштейна от армии истекла, а весенний призыв стартует уже в ближайшие дни. Сам артист опроверг слухи об уклонении, подчеркнув, что планирует урегулировать все формальности.

Ранее Андрей Бурковский публично обратился к сыну.

Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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