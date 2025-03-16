Затянул с документами: Эйдельштейн раскрыл причину проблем с военкоматом

Актёр Марк Эйдельштейн, недавно вернувшийся в Нижний Новгород, связал свои проблемы с военкоматом с академической задолженностью. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Артист признался, что из-за плотного графика не успел вовремя сдать сессию в аспирантуре ННГУ им. Лобачевского, что осложнило взаимодействие с военными структурами.
"Приехал, чтобы навестить родных и закрыть хвосты в университете. Сейчас приходится совмещать солнечные прогулки с учебниками — сам виноват, что затянул с документами", — прокомментировал Эйдельштейн.
Обращаясь к студентам, он призвал их учиться на его ошибках и вовремя сдавать все экзамены, чтобы вместо отдыха не пришлось разгребать последствия.
Напомним, 16 марта Mash сообщил о розыске 23-летнего актера военкоматом Нижнего Новгорода. По данным издания, отсрочка Эйдельштейна от армии истекла, а весенний призыв стартует уже в ближайшие дни. Сам артист опроверг слухи об уклонении, подчеркнув, что планирует урегулировать все формальности.
Ранее Андрей Бурковский публично обратился к сыну.
Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.
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