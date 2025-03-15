Мария Машкова пожалела о работе в России: надо было бороться за Голливуд

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Мария Машкова, актриса, переехавшая в США, сожалеет о том, что в своё время часто ездила в Россию на заработки, вместо того чтобы сосредоточиться на карьере в Голливуде.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Машкова

В интервью для ZIMA Magazine дочь Владимира Машкова поделилась своими мыслями о последних трёх годах жизни в Америке. Она рассказала, что столкнулась с невостребованностью, как и многие её коллеги.

"Оказалось, что здесь никто не ждёт тебя с распростёртыми объятиями. Приходилось ходить на пробы, учить язык и начинать всё сначала. Твои прошлые достижения, заслуги и роли никому не были интересны", — поделилась актриса.

Она призналась, что её менеджер и агент постоянно предупреждали её о негативных последствиях таких поездок в Россию. Мария Машкова также отметила, что пыталась усидеть на двух стульях, но это было ошибкой.

Ей следовало бороться за любую работу в Голливуде, а не искать лучшей судьбы в России. Только спустя три года постоянного проживания в США ей удалось найти работу, и это было озвучивание.

Сейчас актриса не может похвастаться большими или главными ролями в кино, но она "не жалуется".

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Уточнения

Мария Владимировна Машко́ва (род. 19 апреля 1985, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.

