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Потерял всё, кроме себя: американский актёр рассказал о борьбе с раком

1:08
Кино » Зарубежное кино

Американский актёр Джеймс Ван Дер Бик, известный по культовому сериалу "Лето наших надежд", в свой 48-й день рождения признался, что год борьбы с раком прямой кишки стал для него "самым трудным".

Джеймс Ван Дер Бик
Фото: youtube.com by канал People, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джеймс Ван Дер Бик

В личном блоге он опубликовал эмоциональный пост и рассказал, как болезнь лишила его всех привычных ролей — от заботливого отца до садовода.

"Раньше я определял себя через профессию, семью, быт. Но рак отнял всё: я не мог забирать детей из школы, работать, даже обрезать деревья", — цитирует Ван Дер Бика издание People.

Он подчеркнул, что лечение оставило его "пустым", но именно это заставило переосмыслить жизнь и полюбить себя. Он смог доказать себе, что достоин любви Бога через медитации и веру.

Поклонники выразили восхищение тем, что артист, привыкший скрывать личное, так откровенно высказался о слабости и болезни. Они отметили, что его сила в уязвимости.

Ранее сын Елены Яковлевой высказал гордость за свою профессию.

Уточнения

Джеймс Ван Дер Бик (англ. James Van Der Beek; род. 8 марта 1977 года, Чешир, Коннектикут, США) — американский актёр, наиболее известный по роли Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона» (1998—2003).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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