Потерял всё, кроме себя: американский актёр рассказал о борьбе с раком

Американский актёр Джеймс Ван Дер Бик, известный по культовому сериалу "Лето наших надежд", в свой 48-й день рождения признался, что год борьбы с раком прямой кишки стал для него "самым трудным".
В личном блоге он опубликовал эмоциональный пост и рассказал, как болезнь лишила его всех привычных ролей — от заботливого отца до садовода.
"Раньше я определял себя через профессию, семью, быт. Но рак отнял всё: я не мог забирать детей из школы, работать, даже обрезать деревья", — цитирует Ван Дер Бика издание People.
Он подчеркнул, что лечение оставило его "пустым", но именно это заставило переосмыслить жизнь и полюбить себя. Он смог доказать себе, что достоин любви Бога через медитации и веру.
Поклонники выразили восхищение тем, что артист, привыкший скрывать личное, так откровенно высказался о слабости и болезни. Они отметили, что его сила в уязвимости.
Ранее сын Елены Яковлевой высказал гордость за свою профессию.
Джеймс Ван Дер Бик (англ. James Van Der Beek; род. 8 марта 1977 года, Чешир, Коннектикут, США) — американский актёр, наиболее известный по роли Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона» (1998—2003).
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