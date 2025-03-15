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Вместо Yeezy: дочь известной актрисы стала лицом перезапуска бренда Рубчинского

1:23
Кино » Российское кино

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя, 15-летняя Анна Пересильд стала лицом нового проекта дизайнера Гоши Рубчинского. Чёрно-белый снимок, где подросток позирует в объёмной куртке с распущенными волосами, опубликован в личном блоге бренда.

Анна Пересильд
Фото: YouTube канал Slovopachana by Скриншот видео YouTube канала Slovopachana, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Пересильд

Анна известна ролью в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", но теперь покоряет моду. Публикация совпала с громким заявлением Рубчинского: в феврале он разорвал контракт с Канье Уэстом, покинув пост креативного директора Yeezy, и пообещал "перезапуск" собственного бренда. Видимо, сотрудничество с юной звездой — первый шаг к этому.

"Рубчинский меняет курс: вместо скандального рэпера — дочь элиты российского кино", — комментируют в Сети.

Подписчики отмечают, что Анна, несмотря на возраст, выглядит "на миллион": её образ сочетает брутальность куртки и нежность распущенных волос.

Интересно, что съёмки прошли втайне — даже родители Анны не афишировали проект. А пока Рубчинский, судя по всему, делает ставку на свежее лицо: после истории с Уэстом ему нужен ход, который вернёт внимание к его творчеству без лишнего хайпа.

Ранее Елена Перминова с молодым бойфрендом отметилась в Куршевеле.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. 

Георгий Александрович (Гоша) Рубчи́нский (род. 29 июня 1984, Москва) — российский дизайнер уличной одежды, фотограф и основатель одноимённого бренда.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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