Вместо Yeezy: дочь известной актрисы стала лицом перезапуска бренда Рубчинского

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя, 15-летняя Анна Пересильд стала лицом нового проекта дизайнера Гоши Рубчинского. Чёрно-белый снимок, где подросток позирует в объёмной куртке с распущенными волосами, опубликован в личном блоге бренда.
Анна известна ролью в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", но теперь покоряет моду. Публикация совпала с громким заявлением Рубчинского: в феврале он разорвал контракт с Канье Уэстом, покинув пост креативного директора Yeezy, и пообещал "перезапуск" собственного бренда. Видимо, сотрудничество с юной звездой — первый шаг к этому.
"Рубчинский меняет курс: вместо скандального рэпера — дочь элиты российского кино", — комментируют в Сети.
Подписчики отмечают, что Анна, несмотря на возраст, выглядит "на миллион": её образ сочетает брутальность куртки и нежность распущенных волос.
Интересно, что съёмки прошли втайне — даже родители Анны не афишировали проект. А пока Рубчинский, судя по всему, делает ставку на свежее лицо: после истории с Уэстом ему нужен ход, который вернёт внимание к его творчеству без лишнего хайпа.
Ранее Елена Перминова с молодым бойфрендом отметилась в Куршевеле.
А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса.
Георгий Александрович (Гоша) Рубчи́нский (род. 29 июня 1984, Москва) — российский дизайнер уличной одежды, фотограф и основатель одноимённого бренда.
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