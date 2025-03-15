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Французы учат любви к себе: Рената Литвинова раскрыла секрет парижской жизни

Кино » Российское кино

Актриса и режиссёр Рената Литвинова в свежем интервью для The Blueprint выразила восхищение тем, как французы относятся к себе, и отметила, что это вызывает у неё уважение.

Рената Литвинова
Фото: youtube.com by канал RFI на русском, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рената Литвинова

Она рассказала, что часто задаётся вопросом, почему нет репетиций в субботу, и ей объясняют, что это связано с законодательством страны, согласно которому нельзя работать шесть дней из семи.

"Любовь к себе, уважение. Помню, говорю официанту: "Куп де шампань!” Он мне даже закончить не дал, зарычал: "Силь ву пле!” Сразу научил, как я должна к нему обращаться. Он тебя не обслуживает, а оказывает услугу", — подчеркнула Литвинова.

Эмигрировавшая в Париж артистка призналась, что всегда была уверена, что встретит старость во французской столице. Там, по её словам, она чувствует себя свободной.

При этом Рената Литвинова отметила, что навсегда останется русской, потому что её так и воспринимают — "представителем русской культуры на берегах Сены". Она напомнила, что в России у неё осталась мама, к тому же она много лет трудилась в МХТ, ставила спектакли и снималась в кино.

Ранее Ксения Собчак предположила, какое будущее ждёт певца Шамана и Екатерину Мизулину.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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