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Ни цента детям: кому достанутся 80 миллионов долларов после смерти Джина Хэкмена и его жены

1:42
Кино » Зарубежное кино

Голливудский актёр и обладатель премии "Оскар" Джин Хэкмен не оставил своим детям ни цента из многомиллионного состояния. Об этом пишет The Sun.

Джин Хэкмен
Фото: youtube.com by канал Euronews по-русски, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джин Хэкмен

По оценкам экспертов, наследство актёра составляет около 80 миллионов долларов. Согласно завещанию, все деньги и активы были оставлены его жене, пианистке Бетси Аракаве. Однако в документе не упоминаются его дети — Кристофер, Элизабет и Лесли.

Бетси Аракава, в свою очередь, завещала всё своё имущество личному представителю, который должен направить все средства на благотворительность. Пианистка хотела, чтобы деньги были использованы для "достижения целей, полезных для общества, в соответствии с благотворительными предпочтениями и интересами, выраженными или указанными моим супругом и мной в течение нашей жизни".

Пока остаётся неясным, как будет разделён их дом стоимостью 3,8 миллиона долларов. Однако известно, что сын Хэкмена Кристофер уже нанял адвоката для защиты своих прав.

Джин Хэкмен и его жена были обнаружены мёртвыми в собственном доме. Предполагается, что 65-летняя пианистка умерла первой от редкой формы инфекционного заболевания — хантавирусного лёгочного синдрома. 95-летний Джин Хэкмен скончался на неделю позже из-за болезни сердца, которая усугубилась возникшим голоданием. Кроме того, у него была тяжёлая форма болезни Альцгеймера.

Ранее Максим Виторган сообщил, что готовится к операции.

Уточнения

Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — около 18 февраля 2025, Санта-Фе) — американский актёр и писатель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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