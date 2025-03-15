Ни цента детям: кому достанутся 80 миллионов долларов после смерти Джина Хэкмена и его жены

Голливудский актёр и обладатель премии "Оскар" Джин Хэкмен не оставил своим детям ни цента из многомиллионного состояния. Об этом пишет The Sun.
По оценкам экспертов, наследство актёра составляет около 80 миллионов долларов. Согласно завещанию, все деньги и активы были оставлены его жене, пианистке Бетси Аракаве. Однако в документе не упоминаются его дети — Кристофер, Элизабет и Лесли.
Бетси Аракава, в свою очередь, завещала всё своё имущество личному представителю, который должен направить все средства на благотворительность. Пианистка хотела, чтобы деньги были использованы для "достижения целей, полезных для общества, в соответствии с благотворительными предпочтениями и интересами, выраженными или указанными моим супругом и мной в течение нашей жизни".
Пока остаётся неясным, как будет разделён их дом стоимостью 3,8 миллиона долларов. Однако известно, что сын Хэкмена Кристофер уже нанял адвоката для защиты своих прав.
Джин Хэкмен и его жена были обнаружены мёртвыми в собственном доме. Предполагается, что 65-летняя пианистка умерла первой от редкой формы инфекционного заболевания — хантавирусного лёгочного синдрома. 95-летний Джин Хэкмен скончался на неделю позже из-за болезни сердца, которая усугубилась возникшим голоданием. Кроме того, у него была тяжёлая форма болезни Альцгеймера.
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Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — около 18 февраля 2025, Санта-Фе) — американский актёр и писатель.
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