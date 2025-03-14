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Тайна ведьмы с тележкой: как она изменила историю Гарри Поттера

Кино

Когда в 2001 году на экраны вышел фильм "Гарри Поттер и философский камень", дети по всему миру были заворожены магическим миром Хогвартса. Не последнюю роль в этом сыграли волшебные угощения: шоколадные лягушки, конфеты с любым вкусом, тыквенный пирог, лакричные палочки… Все эти сладости продавала загадочная женщина, толкавшая тележку с едой в Хогвартс-экспрессе.

Замок Хогвартс в волшебном мире Гарри Поттера
Фото: commons.wikimedia.org by Breakfast221 is licensed under Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 4.0 Tutmonda
Замок Хогвартс в волшебном мире Гарри Поттера

На первый взгляд, это всего лишь эпизодический персонаж, мелькающий в кадре несколько секунд. Но в пьесе "Гарри Поттер и Проклятое дитя", основанной на истории детей Гарри Поттера и Драко Малфоя, этот образ раскрывается с неожиданной стороны.

В "Философском камне" она предстает как добрая пожилая дама, приветливо предлагающая сладости. Однако в "Проклятом дитя" ее роль оказывается куда более зловещей. Когда Альбус Поттер и Скорпиус Малфой пытаются сбежать с поезда, они сталкиваются с ней лицом к лицу.

"Цель! Ведьма с тележкой с едой", — предупреждает Скорпиус.

Ситуация принимает неожиданный оборот. Леди подходит к мальчикам и дружелюбно спрашивает:
"Хотите что-нибудь из тележки, милые?".

Но вместо угощений их ждет настоящий шок: она хватает тыквенный пирог и швыряет его, вызывая взрыв.

"И вы даже не представляете, что я могу сделать с шоколадными лягушками. Я никогда, никогда не позволяла никому сойти с этого поезда раньше, чем они доберутся до места назначения", — заявляет она, а ее руки вдруг превращаются в острые жала.

Этот момент полностью меняет представление о персонаже. Кто она на самом деле? Тайный хранитель Хогвартс-экспресса? Древняя магическая сущность? Мы этого не знаем, но одно очевидно: эта милая дама — вовсе не та, за кого себя выдает. Теперь ее можно смело поставить в один ряд с другими загадочными и малоизвестными героями вселенной Гарри Поттера, такими как Пивз или сэр Кадоган.

Уточнения

Джоа́н Ро́улинг (англ. Joanne Rowling; род. 31 июля 1965), или Ро́линг, также известная под псевдонимами Дж. К. Роулинг (J. K. Rowling), Джоан Кэ́тлин Роулинг (англ. Joanne Kathleen Rowling) и Ро́берт Гэлбре́йт (англ. Robert Galbraith) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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