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Один из самых читаемых французских романов в мире экранизируют: кто воплотит идею в жизнь

1:26
Кино

Франсуа Озон запускает новую адаптацию "Постороннего" с Бенджамином Вуазеном в главной роли. Какие сюрпризы ждут нас в этом захватывающем проекте?

Человек читает книгу
Фото: unsplash.com by João Silas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек читает книгу

Было известно, что Франсуа Озон собирался поставить, написать и продюсировать через свою компанию FOZ адаптацию романа Альбера Камю "Посторонний". Но до сих пор мы не знали, кто сыграет Мерсо, главного героя.

Сегодня на сайте AFAR, Французской ассоциации помощников режиссеров-фантастов, мы узнаем, что Бенджамин Вуазен, который уже снимался под руководством французского режиссёра в фильме "Лето 85", входит в актёрский состав адаптации. Остальная часть актерского состава находится в стадии доработки.

На сайте не указана роль комика, но весьма вероятно, что главную роль исполнит Бенджамин Вуазен. Награжденный в 2022 году премией "Сезар" за лучшую мужскую роль в фильме "Утраченные иллюзии", актёр недавно появился в фильмах "Дух Кубертена" и "Игра с огнем".

"Посторонний", опубликованный в 1942 году, является первым романом Альбера Камю и является частью тетралогии "Цикл абсурда". Это третий по популярности франкоязычный роман в мире после "Маленького принца" Сент-Экзюпери и "Двадцати тысяч лье под водой" Жюля Верна.

Уточнения

Альбе́р Камю́ (фр. Albert Camus, МФА [albɛʁ kamy]; 7 ноября 1913, Мондови, Французский Алжир — 4 января 1960, Вильблевен, Франция) — французский континентальный философ, экзистенциалист, а также журналист, писатель, драматург, публицист и эссеист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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