Заложница образа: критик раскрыл, почему Нелли Уварову будут помнить только по сериалу Не родись красивой

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Нелли Уварову помнят в основном по роли дурнушки с добрым сердцем Кати Пушкарёвой из сериала "Не родись красивой". Критик Александр Горбунов объяснил в беседе с NEWS.ru, почему другие её роли остаются в тени.

Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кинотеатр

По словам Горбунова, вины Уваровой в этом нет: она разноплановая актриса, которая примеряет на себя разные образы и продолжает сниматься в кино. Всё дело в том, что, каким бы талантливым ни был артист, если он снялся в длинном сериале, эта роль лучше всего запоминается зрителям.

Горбунов подчеркнул, что в сериале "Не родись красивой" было более 100 серий. Также он вспомнил другой сериал — "Адаптация", в котором Уварова сыграла полную противоположность Пушкарёвой — эффектную и сексапильную секретаршу.

Уточнения

Не́лли Влади́мировна Ува́рова (род. 14 марта 1980, Мажейкяй, Литовская ССР, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна по роли Кати Пушкарёвой в телесериале «Не родись красивой».

