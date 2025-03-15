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Заложница образа: критик раскрыл, почему Нелли Уварову будут помнить только по сериалу Не родись красивой

0:49
Кино

Нелли Уварову помнят в основном по роли дурнушки с добрым сердцем Кати Пушкарёвой из сериала "Не родись красивой". Критик Александр Горбунов объяснил в беседе с NEWS.ru, почему другие её роли остаются в тени.

Кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кинотеатр

По словам Горбунова, вины Уваровой в этом нет: она разноплановая актриса, которая примеряет на себя разные образы и продолжает сниматься в кино. Всё дело в том, что, каким бы талантливым ни был артист, если он снялся в длинном сериале, эта роль лучше всего запоминается зрителям.

Горбунов подчеркнул, что в сериале "Не родись красивой" было более 100 серий. Также он вспомнил другой сериал — "Адаптация", в котором Уварова сыграла полную противоположность Пушкарёвой — эффектную и сексапильную секретаршу.

Уточнения

Не́лли Влади́мировна Ува́рова (род. 14 марта 1980, Мажейкяй, Литовская ССР, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна по роли Кати Пушкарёвой в телесериале «Не родись красивой».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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