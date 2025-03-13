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Мосфильм потерял почти 1500 фильмов: что стало с культурным наследием России?

1:29
Кино

Счётная палата раскрыла шокирующие данные об аудитории Мосфильма: почти 1500 фильмов находятся за балансом, но продолжают приносить доход, сообщает EADaily. Что это значит?

Киноплёнка
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Киноплёнка

"Мосфильм" вывел почти половину кинокартин из-за баланс киностудии.

По отчёту Счётной палаты, в коллекцию "Мосфильма" входит 2,3 тыс. кинокартин. Почти 1,5 тыс. из них оказались "за балансом без денежной оценки".

Сообщается, что в 2022–2024 годах списанные с баланса организации проекты "неоднократно являлись предметом сделок передачи прав на их использование".

"Помимо значительной доли фильмов за балансом "Мосфильма" учитывались и основные товарные знаки киностудии, следует из отчета Счётной палаты. При этом "Мосфильм" продолжал инициировать судебные разбирательства за их неправомерное использование", — пишет РБК.

В пресс-службе Мосфильма объяснили, что в отношении указанных картин отсутствует фактическое стоимостное выражение, так как затраты на их создание сейчас невозможно посчитать.

В 2024 года "Мосфильм" отпраздновал столетний юбилей киноконцерна. Гендиректором "Мосфильма" с 1998 года является режиссёр Карен Шахназаров.

Уточнения

«Мосфи́льм» — советская и российская киностудия, основанная в 1924 году. Одна из крупнейших киностудий Европы, на базе которой осуществляется производство большей части российской кино-, теле- и видеопродукции.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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