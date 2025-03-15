Душевные посиделки Боярского проходят в тишине: актёр признался, почему никогда не поёт для друзей

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

Сложно представить без песен хоть один фильм с Михаилом Боярским. Он пел и в "Гардемаринах", и в "Трёх мушкетёрах", и в "Собаке на сене", и каждый музыкальный номер в этих и других фильмах становился изюминкой, однако не все в восторге от вокальных данных Михаила Сергеевича.

Фото: commons.wikimedia.org by Anastasiya Fedorenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Боярский

Актёр признался, что дружеские посиделки всегда проходят без единой песни в его исполнении. По словам Боярского, друзьям не нравится, когда он поёт, и ему приходится идти им навстречу.

"В кругу друзей не пою. Только если это необходимо для работы — для фильма или спектакля. А в кругу друзей нет. У меня друзья такие, что уши заткнут, если услышат, как я пою", — посетовал Боярский в интервью Zangalis&K.

Также он признался, что жалеет о том, что снялся в продолжении "Мушкетёров". Актёр считает, что снимать продолжение легендарной истории было лишним. Изначально он отказывался от этой роли, но в результате согласился из-за того, что в фильме снимались многие его друзья, и к тому же съёмки давали возможность заработать дополнительные деньги.

Теперь Боярский ещё твёрже, чем когда-либо, убеждён в том, что нельзя идти на компромиссы в творческой профессии и нужно создавать только что-то действительно стоящее.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; заслуженный (1984), впоследствии народный артист РСФСР (1990).

