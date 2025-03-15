Душевные посиделки Боярского проходят в тишине: актёр признался, почему никогда не поёт для друзей

Сложно представить без песен хоть один фильм с Михаилом Боярским. Он пел и в "Гардемаринах", и в "Трёх мушкетёрах", и в "Собаке на сене", и каждый музыкальный номер в этих и других фильмах становился изюминкой, однако не все в восторге от вокальных данных Михаила Сергеевича.
Актёр признался, что дружеские посиделки всегда проходят без единой песни в его исполнении. По словам Боярского, друзьям не нравится, когда он поёт, и ему приходится идти им навстречу.
"В кругу друзей не пою. Только если это необходимо для работы — для фильма или спектакля. А в кругу друзей нет. У меня друзья такие, что уши заткнут, если услышат, как я пою", — посетовал Боярский в интервью Zangalis&K.
Также он признался, что жалеет о том, что снялся в продолжении "Мушкетёров". Актёр считает, что снимать продолжение легендарной истории было лишним. Изначально он отказывался от этой роли, но в результате согласился из-за того, что в фильме снимались многие его друзья, и к тому же съёмки давали возможность заработать дополнительные деньги.
Теперь Боярский ещё твёрже, чем когда-либо, убеждён в том, что нельзя идти на компромиссы в творческой профессии и нужно создавать только что-то действительно стоящее.
Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; заслуженный (1984), впоследствии народный артист РСФСР (1990).
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