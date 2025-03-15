Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Угроза изнутри: как клетки рака поджелудочной железы становятся неуязвимыми
Кухня без беспорядка: как подобрать встроенную технику и не разориться
Таинственный поклонник и новое кольцо: Алсу готова снова выйти замуж, но при одном условии
Доллар больше не король? Как мир обходит американскую валюту
Плюс 500 ккал за день: врач назвала продукты, из-за которых растёт вес — исключите из рациона немедленно
Уникальная сила плацентарной косметики для омоложения и восстановления кожи
Под Италией дремлет монстр: как учёные следят за ним
Пятна и жир исчезнут без усилий: лучшие лайфхаки для чистки духовки
Тонкие волосы? Эти 10 стрижек сделают их вдвое объемнее

Душевные посиделки Боярского проходят в тишине: актёр признался, почему никогда не поёт для друзей

1:23
Кино

Сложно представить без песен хоть один фильм с Михаилом Боярским. Он пел и в "Гардемаринах", и в "Трёх мушкетёрах", и в "Собаке на сене", и каждый музыкальный номер в этих и других фильмах становился изюминкой, однако не все в восторге от вокальных данных Михаила Сергеевича.

Михаил Боярский
Фото: commons.wikimedia.org by Anastasiya Fedorenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Боярский

Актёр признался, что дружеские посиделки всегда проходят без единой песни в его исполнении. По словам Боярского, друзьям не нравится, когда он поёт, и ему приходится идти им навстречу.

"В кругу друзей не пою. Только если это необходимо для работы — для фильма или спектакля. А в кругу друзей нет. У меня друзья такие, что уши заткнут, если услышат, как я пою", — посетовал Боярский в интервью Zangalis&K.

Также он признался, что жалеет о том, что снялся в продолжении "Мушкетёров". Актёр считает, что снимать продолжение легендарной истории было лишним. Изначально он отказывался от этой роли, но в результате согласился из-за того, что в фильме снимались многие его друзья, и к тому же съёмки давали возможность заработать дополнительные деньги.

Теперь Боярский ещё твёрже, чем когда-либо, убеждён в том, что нельзя идти на компромиссы в творческой профессии и нужно создавать только что-то действительно стоящее.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; заслуженный (1984), впоследствии народный артист РСФСР (1990).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере
Недвижимость
Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере Аудио 
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Здоровье
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Последние материалы
Под Италией дремлет монстр: как учёные следят за ним
Пятна и жир исчезнут без усилий: лучшие лайфхаки для чистки духовки
Тонкие волосы? Эти 10 стрижек сделают их вдвое объемнее
Пока снег не растаял: что нужно сделать на участке прямо сейчас
Душевные посиделки Боярского проходят в тишине: актёр признался, почему никогда не поёт для друзей
Идеальная тренировка для лентяев! Упражнения лёжа помогут быть в отличной форме
Выбираете дату посадки по Луне? Вот почему это не работает
Учащенное дыхание у кошки: безобидный симптом или повод для паники
Скоро без лежачих полицейских на дороге, но эксперимент начался не в России
Охрипли без причины? Ваше тело может подавать тревожный сигнал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.