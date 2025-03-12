Критикует национальное достояние: Андреасяну запретят снимать патриотическое кино

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Депутат Государственной думы Ольга Германова выразила поддержку идее запретить режиссёру Сарику Андреасяну, который ранее оскорбил Андрея Тарковского, снимать патриотическое кино. Её слова приводит "Абзац".

Фото: личный аккаунт Сарика Андреасяна в Инстаграм*(запрещён в РФ) is licensed under public domain Сарик Андреасян

Она напомнила, что советский кинорежиссёр Андрей Тарковский был талантливым человеком, которому Бог наделил даром. Например, он создал поистине патриотический фильм "Сегодня увольнения не будет", в котором отразил душу курского народа.

"Как Андреасян мог назвать его кино "деградирующим"? Если Сарик критикует наше национальное достояние и не отражает чаяния нашего народа, то пусть не снимает патриотические фильмы", — заявила парламентарий.

Ольга Германова пообещала, что изучит творчество Сарика Андреасяна.

Представители общественного движения "Ветераны России" также обратились в соответствующие инстанции с требованием проверить законность получения постановщиком российского гражданства.

Ранее Азиза выразила недовольство в адрес телевизионщиков.

Уточнения

О́льга Миха́йловна Ге́рманова (род. 26 сентября 1961, село Пены, Беловский район, Курская область) — российский чиновник, политик, депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва, член комитета Госдумы по культуре, член фракции «Единая Россия».



Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

