Прощай, лишний вес: актёр Письменный раскрыл, что ему помогает худеть

Актёр Игорь Письменный, известный по роли в сериале "Одна за всех", поделился, что вместе с женой Натальей решил сбросить вес.
В интервью для "Леди Mail.ru" он рассказал, что они применяют метод подсчёта калорий для эффективного похудения. По словам актёра, ему уже удалось избавиться от трёх лишних килограммов.
"Мне бы ещё десяток сбросить не помешало бы, тогда бы и колени меньше болели, да и в целом организму полегче было бы", — поделился Письменный.
Он также отметил, что внимательно относится к своему здоровью и недавно проходил диспансеризацию.
Игорь Письменный известен по ролям в таких проектах, как "Институт благородных девиц", "Гражданин начальник", "Чёрная богиня", "Сёстры по крови", "Гонка за счастьем" и "Маршрут милосердия". Кроме того, он озвучивал фильмы и мультфильмы.
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И́горь Фёдорович Пи́сьменный (род. 22 февраля 1966, Верхний Уфалей, Челябинская область) — советский и российский актёр театра и кино, сценарист, режиссёр, телеведущий.
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