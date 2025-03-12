Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Усилия Трампа осложнены: Запад оценил готовность Москвы к компромиссам по Украине
Украина разочарована F-16: самолеты не помогут переломить ситуацию
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Перезагрузка для разума: секрет популярности tech-free ретритов
Лилибет в опасности: беспечность принца Гарри и Меган Маркл вызвала гнев в Сети
Красивый живот без боли: эти позы заменяют качание пресса
Известный украинский блогер решил стать русским: Бабич отправился в миграционный центр
Цветная капуста в кляре — блюдо, которое исчезает со стола за считанные минуты
Забудьте о фитофторозе! Эти сорта картофеля сделают ваш огород непробиваемым

Прощай, лишний вес: актёр Письменный раскрыл, что ему помогает худеть

0:59
Кино » Российское кино

Актёр Игорь Письменный, известный по роли в сериале "Одна за всех", поделился, что вместе с женой Натальей решил сбросить вес.

Игорь Письменный
Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Игорь Письменный

В интервью для "Леди Mail.ru" он рассказал, что они применяют метод подсчёта калорий для эффективного похудения. По словам актёра, ему уже удалось избавиться от трёх лишних килограммов.

"Мне бы ещё десяток сбросить не помешало бы, тогда бы и колени меньше болели, да и в целом организму полегче было бы", — поделился Письменный.

Он также отметил, что внимательно относится к своему здоровью и недавно проходил диспансеризацию.

Игорь Письменный известен по ролям в таких проектах, как "Институт благородных девиц", "Гражданин начальник", "Чёрная богиня", "Сёстры по крови", "Гонка за счастьем" и "Маршрут милосердия". Кроме того, он озвучивал фильмы и мультфильмы.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал об испытаниях на новом шоу.

Уточнения

И́горь Фёдорович Пи́сьменный (род. 22 февраля 1966, Верхний Уфалей, Челябинская область) — советский и российский актёр театра и кино, сценарист, режиссёр, телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Красота и стиль
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика Аудио 
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи
Экономика и бизнес
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи Аудио 
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Экономика и бизнес
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев Мяч недолго будет на стороне России. Трампу скоро станет совсем не до Украины Любовь Степушова Barracuda-500 против дорогих ракет: как США хотят изменить правила игры в военных технологиях Дмитрий Плотников
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Последние материалы
Украина разочарована F-16: самолеты не помогут переломить ситуацию
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
На Украине признали слабость американских F-16 перед российскими Су-35
Перезагрузка для разума: секрет популярности tech-free ретритов
Лилибет в опасности: беспечность принца Гарри и Меган Маркл вызвала гнев в Сети
Красивый живот без боли: эти позы заменяют качание пресса
Известный украинский блогер решил стать русским: Бабич отправился в миграционный центр
Цветная капуста в кляре — блюдо, которое исчезает со стола за считанные минуты
Забудьте о фитофторозе! Эти сорта картофеля сделают ваш огород непробиваемым
Перемешать, запечь, влюбиться: самый простой рецепт нежной творожной запеканки без муки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.