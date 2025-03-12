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Режиссёр перешёл черту: Андреасяна хотят депортировать за критику Тарковского

Кино » Российское кино

Представители общественного движения "Ветераны России" обратились в Министерство культуры, Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет с просьбой провести проверку не только заявлений режиссёра Сарика Андреасяна, но и законности получения им российского гражданства.

Сарик Андреасян
Фото: личный аккаунт Сарика Андреасяна в Инстаграм*(запрещён в РФ) is licensed under public domain
Сарик Андреасян

Как заявил в беседе с "Абзацем" руководитель движения Ильдар Резяпов, в случае выявления нарушений необходимо принять меры по депортации кинопостановщика.

"Нельзя оставаться равнодушными, когда публичные личности, такие как Сарик Андреасян, не только не уважают нашу историю и культуру, но и открыто критикуют величайших представителей отечественного кинематографа", — отметил он.

Резяпов обратил внимание на то, что Андрей Тарковский прославил русское кино на весь мир, став символом глубины, нравственности и художественного мастерства. Общественник считает, что любые критические высказывания в адрес советского режиссёра и его картин недопустимы.

Ранее Александр Буйнов рассказал, что посетил пострадавшую в ДТП пенсионерку.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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