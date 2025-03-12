Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голубика плохо растёт? Возможно, вы забыли об этом правиле
Кошка спит в коробке? Она знает то, о чём вы даже не догадываетесь
Голос Миража умолк: Светлана Разина перенесла операцию
Утренняя пробежка: лайфхак успешных людей или просто их способ хвастаться
Почему женский мозг выдерживает старость лучше: новое открытие
Гайморит не пройдет сам: чем опасен запущенный насморк и почему он может стоить жизни
Автозапуск – ваш лучший друг или тайный враг? Эти 5 ошибок могут стоить дорого
Экологическая катастрофа: пляжи Греции загрязнены в 20 раз больше нормы
Не верьте маркетологам! Как не стать жертвой кухонных фокусов

Искажённая реальность: Галь Гадот объяснила, почему соцсети опасны для её дочерей

1:07
Кино » Зарубежное кино

Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в одноименном фильме, выразила своё недовольство по поводу социальных сетей, которые, по её мнению, мешают воспитывать детей.

Галь Гадот
Фото: instagram.com by личный аккаунт Галь Гадот в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Галь Гадот

39-летняя актриса воспитывает четверых дочерей: тринадцатилетнюю Альму, восьмилетнюю Майю, трёхлетнюю Даниэллу и годовалую Ори. Она убеждена, что активное развитие социальных сетей формирует у детей искажённые представления о реальности.

"Они растут среди всех этих фильтров и рекомендованных публикаций и думают, что это и есть настоящая жизнь. Но они не понимают, что всё это было отфильтровано и отретушировано. Я постоянно говорю им, что всё это неправда. Это очень запутанный мир для девушки", — цитирует актрису издание DuJour.

Известно, что рождение младшей дочери далось знаменитости нелегко. На восьмом месяце беременности у неё диагностировали тромб в мозге, но врачам удалось спасти и мать, и ребёнка.

Ранее сообщалось, что Мела Гибсона не планируют помиловать.

Уточнения

Галь Гадо́т (ивр. גל גדות‎; род. 30 апреля 1985, Петах-Тиква, Израиль) — израильская актриса и продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Новости спорта
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает Аудио 
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Наука и техника
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев Мяч недолго будет на стороне России. Трампу скоро станет совсем не до Украины Любовь Степушова Barracuda-500 против дорогих ракет: как США хотят изменить правила игры в военных технологиях Дмитрий Плотников
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Последние материалы
Голубика плохо растёт? Возможно, вы забыли об этом правиле
Кошка спит в коробке? Она знает то, о чём вы даже не догадываетесь
Голос Миража умолк: Светлана Разина перенесла операцию
Утренняя пробежка: лайфхак успешных людей или просто их способ хвастаться
Почему женский мозг выдерживает старость лучше: новое открытие
Гайморит не пройдет сам: чем опасен запущенный насморк и почему он может стоить жизни
Автозапуск – ваш лучший друг или тайный враг? Эти 5 ошибок могут стоить дорого
Экологическая катастрофа: пляжи Греции загрязнены в 20 раз больше нормы
Не верьте маркетологам! Как не стать жертвой кухонных фокусов
Вместо жира – углеводы: вот как нас обманывают производители обезжиренных продуктов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.