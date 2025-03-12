Искажённая реальность: Галь Гадот объяснила, почему соцсети опасны для её дочерей

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в одноименном фильме, выразила своё недовольство по поводу социальных сетей, которые, по её мнению, мешают воспитывать детей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Галь Гадот в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галь Гадот

39-летняя актриса воспитывает четверых дочерей: тринадцатилетнюю Альму, восьмилетнюю Майю, трёхлетнюю Даниэллу и годовалую Ори. Она убеждена, что активное развитие социальных сетей формирует у детей искажённые представления о реальности.

"Они растут среди всех этих фильтров и рекомендованных публикаций и думают, что это и есть настоящая жизнь. Но они не понимают, что всё это было отфильтровано и отретушировано. Я постоянно говорю им, что всё это неправда. Это очень запутанный мир для девушки", — цитирует актрису издание DuJour.

Известно, что рождение младшей дочери далось знаменитости нелегко. На восьмом месяце беременности у неё диагностировали тромб в мозге, но врачам удалось спасти и мать, и ребёнка.

Ранее сообщалось, что Мела Гибсона не планируют помиловать.

Уточнения

Галь Гадо́т (ивр. גל גדות‎; род. 30 апреля 1985, Петах-Тиква, Израиль) — израильская актриса и продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

