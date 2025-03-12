Искажённая реальность: Галь Гадот объяснила, почему соцсети опасны для её дочерей

Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в одноименном фильме, выразила своё недовольство по поводу социальных сетей, которые, по её мнению, мешают воспитывать детей.
39-летняя актриса воспитывает четверых дочерей: тринадцатилетнюю Альму, восьмилетнюю Майю, трёхлетнюю Даниэллу и годовалую Ори. Она убеждена, что активное развитие социальных сетей формирует у детей искажённые представления о реальности.
"Они растут среди всех этих фильтров и рекомендованных публикаций и думают, что это и есть настоящая жизнь. Но они не понимают, что всё это было отфильтровано и отретушировано. Я постоянно говорю им, что всё это неправда. Это очень запутанный мир для девушки", — цитирует актрису издание DuJour.
Известно, что рождение младшей дочери далось знаменитости нелегко. На восьмом месяце беременности у неё диагностировали тромб в мозге, но врачам удалось спасти и мать, и ребёнка.
Ранее сообщалось, что Мела Гибсона не планируют помиловать.
Галь Гадо́т (ивр. גל גדות; род. 30 апреля 1985, Петах-Тиква, Израиль) — израильская актриса и продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
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