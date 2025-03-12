Бойтесь собак: Netflix экранизирует один из хоррор-романов Стивена Кинга

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Стриминговый сервис Netflix планирует создать ремейк знаменитого романа Стивена Кинга "Куджо", о чём сообщает Deadline.

Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телевизор

Пока что неизвестно, когда начнутся съёмки и когда состоится премьера фильма. Продюсировать проект будет Рой Ли, известный по работе над экранизацией романа ужасов "Оно".

Для реализации этой идеи предстоит найти режиссёра, сценариста и актёров.

Роман "Куджо" был опубликован в 1981 году и рассказывает о добродушном сенбернаре, который заражается бешенством и становится настоящей машиной смерти. Хозяйка собаки всеми силами пытается уберечь своего ребёнка.

В 1983 году уже была снята экранизация романа, режиссёром которой выступил Льюис Тиг.

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Уточнения

Сти́вен Э́двин Кинг (англ. Stephen Edwin King; род. 21 сентября 1947, Портленд) — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище «Король ужасов» (King of Horror).



Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

