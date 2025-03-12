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Бойтесь собак: Netflix экранизирует один из хоррор-романов Стивена Кинга

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Кино » Зарубежное кино

Стриминговый сервис Netflix планирует создать ремейк знаменитого романа Стивена Кинга "Куджо", о чём сообщает Deadline.

Телевизор
Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телевизор

Пока что неизвестно, когда начнутся съёмки и когда состоится премьера фильма. Продюсировать проект будет Рой Ли, известный по работе над экранизацией романа ужасов "Оно".

Для реализации этой идеи предстоит найти режиссёра, сценариста и актёров.

Роман "Куджо" был опубликован в 1981 году и рассказывает о добродушном сенбернаре, который заражается бешенством и становится настоящей машиной смерти. Хозяйка собаки всеми силами пытается уберечь своего ребёнка.

В 1983 году уже была снята экранизация романа, режиссёром которой выступил Льюис Тиг.

Ранее стало известно, что песня Егора Летова была отправлена на Луну.

Уточнения

Сти́вен Э́двин Кинг (англ. Stephen Edwin King; род. 21 сентября 1947, Портленд) — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище «Король ужасов» (King of Horror). 

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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