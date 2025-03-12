200 миллионов — только начало? Что стоит за успехом русской сказки про Царевну-лягушку

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Российское кино вновь доказывает свою силу — фэнтезийная лента "Царевна-лягушка" стала настоящим хитом, собрав более 200 миллионов рублей всего за первые пять дней в прокате. Такой результат не только радует создателей, но и удивляет даже скептиков, ведь проект стартовал без агрессивной рекламной кампании, но оказался невероятно близок зрителю.

Картина, вдохновлённая классической русской сказкой, предлагает современное прочтение знакомого сюжета. Режиссёр Александр Войтинский (известный по "Чёрной молнии" и "Призрак") сумел соединить элементы волшебства, юмора и приключений, при этом сохранив дух оригинала.

Впечатляющий актёрский состав стал важной частью успеха. В главной роли — молодая актриса Валентина Ляпина, которая воплотила образ Царевны с яркой харизмой и свежестью. Её экранным партнёром стал Никита Кологривый, чей персонаж — Иван-царевич — получился обаятельным и смелым, но при этом человечным.

На экране зрители также увидели Романа Курцына, Виктора Логинова, Светлану Пермякову и других популярных артистов. Каждый из них внёс свою долю в волшебную атмосферу фильма, добавив к проекту узнаваемости и актёрского мастерства.

Зрители уже делятся впечатлениями в соцсетях, называя фильм "настоящей сказкой для всей семьи" и "одним из самых добрых проектов за последнее время". Особенно отмечают качественную графику, костюмы и внимание к деталям — "Царевна-лягушка" действительно получилась красочной, атмосферной и искренней.

"Очень приятно видеть, что наши сказки можно экранизировать так красиво. И взрослым, и детям — будет интересно", — пишут в отзывах пользователи.

Кассовый успех в первые дни — серьёзная заявка на лидерство в весеннем прокатном сезоне, особенно на фоне большого количества западных релизов. Если тенденция сохранится, "Царевна-лягушка" вполне может войти в число самых успешных отечественных фильмов года.

Ожидается, что картина пробудет в прокате как минимум до конца марта, а возможно, и дольше — в зависимости от зрительского интереса. С такими темпами и отзывами шансы у фильма отличные.

Уточнения

«Царе́вна-лягу́шка» — русская народная волшебная сказка, вариация бродячего сюжета о заколдованной невесте.

