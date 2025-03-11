Неожиданный поворот: что в сценарии Драмы заставило Паттинсона звонить Зендее

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Американская актриса Зендея провела два часа в телефонном разговоре со своим британским коллегой Робертом Паттинсоном, обсуждая реплику из сценария фильма "Драма".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Роберт Паттинсон

Как сообщает Independent, актёры встретятся на съёмочной площадке, где они сыграют влюблённую пару, чей роман переживает неожиданный поворот незадолго до свадьбы.

Паттинсон рассказал, что одна сцена в сценарии вызвала у него беспокойство, так как он не мог понять её смысл. В итоге он решил обсудить свои сомнения с партнёршей и позвонил Зендее.

"Я поделился с ней своими мыслями, и мы говорили два часа. В конце концов, она очень спокойно объяснила мне, что эта реплика имеет только прямой смысл, и в ней нет никакого скрытого подтекста", — говорит Паттинсон.

Он отметил, что несколько дней "сходил с ума", пытаясь разгадать эту загадку в сюжете.

Ранее сообщалось, что режиссёр Фрэнсис Форд Коппола столкнулся с финансовыми трудностями.

Уточнения

Зенде́я Мари́ Штёрмер Ко́улман (англ. Zendaya Maree Stoermer Coleman; род. 1 сентября 1996[…], Окленд, Калифорния), более известная мононимно как Зенде́я (также встречается написание Зенда́я) — американская актриса, певица, танцовщица и модель.



Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон (англ. Robert Douglas Thomas Pattinson; род. 13 мая 1986) — английский актер.

