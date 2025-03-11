Неожиданный поворот: что в сценарии Драмы заставило Паттинсона звонить Зендее

Американская актриса Зендея провела два часа в телефонном разговоре со своим британским коллегой Робертом Паттинсоном, обсуждая реплику из сценария фильма "Драма".
Как сообщает Independent, актёры встретятся на съёмочной площадке, где они сыграют влюблённую пару, чей роман переживает неожиданный поворот незадолго до свадьбы.
Паттинсон рассказал, что одна сцена в сценарии вызвала у него беспокойство, так как он не мог понять её смысл. В итоге он решил обсудить свои сомнения с партнёршей и позвонил Зендее.
"Я поделился с ней своими мыслями, и мы говорили два часа. В конце концов, она очень спокойно объяснила мне, что эта реплика имеет только прямой смысл, и в ней нет никакого скрытого подтекста", — говорит Паттинсон.
Он отметил, что несколько дней "сходил с ума", пытаясь разгадать эту загадку в сюжете.
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Зенде́я Мари́ Штёрмер Ко́улман (англ. Zendaya Maree Stoermer Coleman; род. 1 сентября 1996[…], Окленд, Калифорния), более известная мононимно как Зенде́я (также встречается написание Зенда́я) — американская актриса, певица, танцовщица и модель.
Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон (англ. Robert Douglas Thomas Pattinson; род. 13 мая 1986) — английский актер.
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