Американский режиссёр Френсис Форд Коппола, известный по трилогии "Крёстный отец" и фильму о вьетнамской войне "Апокалипсис сегодня", рассказал, что у него нет денег на съёмки новых картин.
В подкасте "Тетраграмматон", созданном продюсером Риком Рубиным, он поделился, что бюджет его следующего фильма будет ограничен из-за неудачи "Мегалополиса".
"Чтобы воплотить в жизнь идею, которую я вынашивал десятилетиями, я продал свои винодельни. Теперь, чтобы вернуть свои деньги, мне потребуется 15-20 лет. Сейчас я опустошён, потому что у меня нет средств на новые проекты", — сказал режиссёр.
"Мегалополис" получил антипремию "Золотая малина" за худшую режиссуру. При бюджете в 120 миллионов долларов фильм смог собрать лишь 14 миллионов рублей.
Френсис Коппола — обладатель пяти премий "Оскар", одна из которых "за лучшую режиссуру" в фильме "Крёстный отец 2".
Ранее Юрий Кара поделился своими переживаниями после инфаркта.
Фрэ́нсис Форд Ко́ппола (англ. Francis Ford Coppola; род. 7 апреля 1939[…], Детройт, Мичиган) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.