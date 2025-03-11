Коппола разорился: создатель Крёстного отца остался без денег на новые фильмы

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Американский режиссёр Френсис Форд Коппола, известный по трилогии "Крёстный отец" и фильму о вьетнамской войне "Апокалипсис сегодня", рассказал, что у него нет денег на съёмки новых картин.

Фото: youtube.com by канал Daily Stoic Podcast, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фрэнсис Форд Коппола

В подкасте "Тетраграмматон", созданном продюсером Риком Рубиным, он поделился, что бюджет его следующего фильма будет ограничен из-за неудачи "Мегалополиса".

"Чтобы воплотить в жизнь идею, которую я вынашивал десятилетиями, я продал свои винодельни. Теперь, чтобы вернуть свои деньги, мне потребуется 15-20 лет. Сейчас я опустошён, потому что у меня нет средств на новые проекты", — сказал режиссёр.

"Мегалополис" получил антипремию "Золотая малина" за худшую режиссуру. При бюджете в 120 миллионов долларов фильм смог собрать лишь 14 миллионов рублей.

Френсис Коппола — обладатель пяти премий "Оскар", одна из которых "за лучшую режиссуру" в фильме "Крёстный отец 2".

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Уточнения

Фрэ́нсис Форд Ко́ппола (англ. Francis Ford Coppola; род. 7 апреля 1939[…], Детройт, Мичиган) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

