Юрий Кара после инфаркта: в каждом фильме режиссёр оставляет частичку себя

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Режиссёр Юрий Кара, известный по своей экранизации культового романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" 1994 года, рассказал, что продолжает восстанавливаться после инфаркта.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрий Кара

В беседе с "Абзацем" он отметил, что подобные проблемы со здоровьем можно назвать профессиональной болезнью кинематографистов, которые вкладывают в каждый проект частичку своего сердца.

"Те, кто искренне любит свою работу, всегда оставляют в каждом фильме частичку себя. А потом страдают. Но зато их фильмы становятся живыми, а не мёртвыми", — поделился он.

Юрий Кара сам сообщил журналистам о перенесённом инфаркте в начале марта. Тогда он пожаловался на плохое самочувствие.

В фильмографии режиссёра 14 фильмов. Помимо "Мастера и Маргариты", среди них можно отметить такие картины, как "Королёв", "Гамлет XXI век", "Завтра была война" и многие другие.

Ранее Агата Муцениеце заявила, что дочь не хочет идти по её стопам.

Уточнения

Ю́рий Ви́кторович Ка́ра (род. 12 ноября 1954, Сталино, Украинская ССР, СССР) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, актёр; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2005).

