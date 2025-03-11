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Культура доносов: Герман-младший осадил Андреасяна, упрекнувшего Тарковского в диссидентстве

1:12
Кино » Российское кино

Кинорежиссёр Алексей Герман-младший, известный своими работами, в частности фильмом "Последний поезд" и "Довлатов", отреагировал на высказывания коллеги Сарика Андреасяна о диссидентстве Андрея Тарковского. Он заверил, что режиссёр фильма "Зеркало" не был предателем родины.

Алексей Герман-младший
Фото: youtube.com by канал Эрарта, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Герман-младший

В беседе с "Ридусом" Герман-младший отметил, что последние картины Андрея Тарковского не были сняты в СССР из-за сложностей, связанных с производством фильмов в те времена. Для понимания этого достаточно обратиться к книгам.

Он сравнил поведение Андреасяна с "культурой доносов", которая, по его мнению, мешает людям объединяться. Алексей призвал коллегу не распространять ложные слухи о талантливых людях, которые уже ушли из жизни.

"Это удивительная культура, в которой, если кто-то умнее и талантливее тебя, то он обязательно предал родину. Нужно как-то реально оценивать свои возможности. Но если Сарик Андреасян хочет быть посмешищем — пожалуйста", — заключил Герман-младший.

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Уточнения

Алексе́й Алексе́евич Ге́рман (Алексей Герман-младший, род. 4 сентября 1976) — российский кинорежиссёр и сценарист. 

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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