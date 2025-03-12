Секретная сделка: как Amazon решил судьбу Джеймса Бонда

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Джефф Безос и Amazon MGM заключили сделку с Eon Productions, взяв под контроль будущее фильмов о Джеймсе Бонде. Узнайте, что это значит для легендарного шпиона и его новых приключений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Богач

Британский продюсер продал Джеймса Бонда, и теперь Джефф Безос в роли лорда Amazon может решать судьбу агента 007.

Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон возглавили семейную компанию. Eon Productions достигли соглашения с Amazon MGM-mel, то есть Бонд на протяжении десятилетий будет под контролем управления подразделения Amazon по производству фильмов.

Внутренняя служебная записка компании говорит о том, что Amazon стремится сохранить дух фильмов о Бонде, обещая, что новый Бонд останется британским и национальным достоянием.

Уточнения

Джеймс Бонд (англ. James Bond) — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, снятых по ним, — агент МИ-6, шпион, также известный как «агент 007».



