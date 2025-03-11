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Мэттью Макконахи шокировал съёмочную площадку своим вопросом

0:48
Кино

На съёмках фильма "Соперники Амзии Кинга" Мэттью Макконахи столкнулся с укусом пчелы, но его шутка разрядила обстановку. Узнайте, как актёр справился с напряжением на площадке.

Актёр Мэттью Макконахи
Фото: https://vk.com/matthew_mcconaughey_fan_club by ВК-аккаунт Мэттью Макконахи is licensed under public doman
Актёр Мэттью Макконахи

В первый день съёмок "Соперников Амзии Кинга" Мэттью Макконахи, у которого опух правый глаз после укуса пчелы, вышел на съёмочную площадку, поднял руку и спросил: "Кто-нибудь ещё нервничает, кроме меня?"

Актёры и съёмочная группа дружно рассмеялись.

"Ладно, ладно, ладно, я просто хотел убедиться, что я не один такой", — сказал актёр, растягивая слова, как проповедник.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек возвращается в роли Кристиана Вольфа в долгожданном сиквеле "Бухгалтер-2".

Уточнения

Мэ́ттью Дэ́вид МакКо́нахи (англ. Matthew David McConaughey; род. 4 ноября 1969, Ювалде, Техас, США) — американский актёр и продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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